Mlađi brat javno 'bocnuo' otuđenog Brooklyna: Victoria i David sve pratili iz prvog reda

Napetosti unutar obitelji Victorie (51) i Davida Beckhama (50) ponovno su u fokusu javnosti. Ovoga puta zbog emotivnog nastupa njihova sina Cruza Beckhama (21) koji je, čini se, na pozornici javno “bocnuo” starijeg brata Brooklyna Beckhama (27).

Cruz i njegov bend The Breakers zaključuju svoju prvu turneju s nekoliko koncerata u Londonu, a na jednom od nastupa u Courtyard Theatreu u publici su bili njegovi roditelji, kao i brat Romeo Beckham. No, ono što je svima upalo u oči bio je izostanak najstarijeg sina Brooklyna, s kojim obitelj već neko vrijeme ima zategnute odnose.

Tijekom koncerta Cruz je izveo pjesmu Loneliest Boy, za koju mnogi fanovi vjeruju da je inspirirana upravo obiteljskom situacijom. Emotivni stihovi poput: “Mama ne govori previše, to joj slama srce” i “Ne guraj sve od sebe koji te vole” dodatno su potaknuli nagađanja.

Prema pisanju Daily Maila, mladi glazbenik u jednom je trenutku bio vidno preplavljen emocijama, a član benda ga je zagrlio na pozornici.

Roditelji sve promatrali iz prvog reda

Victoria i David koncert su pratili iz publike, a nakon nastupa viđeni su kako zajedno, držeći se za ruke, napuštaju dvoranu. Emotivna večer očito ih je duboko dirnula.

Dok je Victoria ostala vjerna svom minimalističkom stilu, David je odabrao ležernu, “rock” kombinaciju, a par je cijelo vrijeme bio uz sina koji je proživljavao jedan od najvažnijih trenutaka u svojoj karijeri.

Sve dublji razdor s Brooklynom

Podsjetimo, Brooklyn Beckham već mjesecima nije u dobrim odnosima s obitelji. Početkom godine objavio je oštru izjavu u kojoj je dao do znanja da ne želi pomirenje.

Dodatno je iznenadio javnost kada za Majčin dan nije čestitao Victoriji, već je na društvenim mrežama pohvalio punicu Claudiju Heffner Peltz.

Izvori tvrde kako Brooklyn i njegova supruga Nicola Peltz žele ograničiti kontakt s obitelji, pa čak i komunikaciju preusmjeriti preko odvjetnika.

Poruka kroz glazbu?

Zbog svega navedenog, mnogi vjeruju da Cruz kroz glazbu šalje poruku starijem bratu. Tekst pjesme govori o udaljavanju, nerazumijevanju i gubitku bliskosti, temama koje se poklapaju s aktualnim obiteljskim odnosima.

I dok Beckhamovi javno ne komentiraju situaciju, jasno je da se obiteljska drama sve više preslikava i na njihove javne nastupe.

