Rodila Michaelu Jacksonu djecu, pobijedila tešku bolest pa nestala: Gdje je danas Debbie Rowe?

Debbie Rowe (67), bivša medicinska sestra i druga supruga Michaela Jacksona, i dalje ostaje jedna od najtajanstvenijih figura u njegovoj životnoj priči. Upoznala ga je još 80-ih godina dok je radila kao asistentica u ordinaciji dermatologa Arnolda Kleina, gdje se Jackson liječio od vitiliga. Njihov odnos u početku je bio prijateljski i povjerljiv, a dodatno se produbio 1996. godine nakon Jacksonova razvoda i Roweinog pobačaja, kada mu je ponudila da mu rodi djecu.

Ubrzo nakon što je Rowe ostala trudna, pod pritiskom obitelji Jackson, par se 1996. vjenčao u Sydneyu na brzoj i diskretnoj ceremoniji, bez velike svadbe i javne pompe. U braku koji nikada nije bio klasičan, već više dogovoran, rođeni su sin Prince (29) i kći Paris (28), dok je Rowe kasnije sama priznala da je cijeli proces začeća bio medicinski i “tehnički”, što je izazvalo šok u javnosti. Nakon razvoda 2000. godine odrekla se roditeljskih prava u zamjenu za nagodbu i povukla iz života djece.

Nakon Jacksonove smrti 2009. godine, Rowe postupno ponovno ulazi u živote svoje djece, ponajviše kćeri Paris, koja je s godinama sama potražila majku. Njihov odnos dodatno se produbio kada je Rowe 2016. dijagnosticiran rak dojke, a Paris joj je tada bila velika podrška. Danas Debbie živi povučeno na ranču u Kaliforniji, daleko od javnosti, posvećena uzgoju konja i životu koji je sama odabrala