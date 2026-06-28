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UŽARENE ULICE /

Paklene vrućine nisu ispraznile Korzo: Zgodne djevojke u lepršavim haljinama preplavile Varaždin

Paklene vrućine nisu ispraznile Korzo: Zgodne djevojke u lepršavim haljinama preplavile Varaždin
Foto: Varazdinski.hr
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Rekordne temperature koje su ovih dana zahvatile Hrvatsku nisu spriječile Varaždince da subotnje prijepodne provedu na gradskim ulicama. Dok su mnogi spas od vrućine tražili u hladu drveća i terasa, Korzom su prošetale brojne djevojke u laganim ljetnim haljinama i prozračnim kombinacijama. Neke su se odlučile za opušteni piknik u gradskom parku. 

Kako je izgledalo središte baroknog grada, pogledajte u galeriji portala Varazdinski.hr.

28.6.2026.
11:34
Hot.hr
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