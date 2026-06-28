Paklene vrućine nisu ispraznile Korzo: Zgodne djevojke u lepršavim haljinama preplavile Varaždin

OGROMNA PROMJENA /
Nekoć predivna medicinska sestra prekrila se s 20 tisuća piercinga! Evo kako je izgledala prije
Rekordne temperature koje su ovih dana zahvatile Hrvatsku nisu spriječile Varaždince da subotnje prijepodne provedu na gradskim ulicama. Dok su mnogi spas od vrućine tražili u hladu drveća i terasa, Korzom su prošetale brojne djevojke u laganim ljetnim haljinama i prozračnim kombinacijama. Neke su se odlučile za opušteni piknik u gradskom parku.
Kako je izgledalo središte baroknog grada, pogledajte u galeriji portala Varazdinski.hr.