Paklene vrućine nisu ispraznile Korzo: Zgodne djevojke u lepršavim haljinama preplavile Varaždin

Rekordne temperature koje su ovih dana zahvatile Hrvatsku nisu spriječile Varaždince da subotnje prijepodne provedu na gradskim ulicama. Dok su mnogi spas od vrućine tražili u hladu drveća i terasa, Korzom su prošetale brojne djevojke u laganim ljetnim haljinama i prozračnim kombinacijama. Neke su se odlučile za opušteni piknik u gradskom parku.

Kako je izgledalo središte baroknog grada, pogledajte u galeriji portala Varazdinski.hr.