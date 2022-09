Bivša žena Michaela Jacksona iznijela je nekoliko detalja o smrti kralja popa. U američkom dokumentarcu, "TMZ istražuje: Tko je zbilja ubio Michaela Jacksona“, Debbie Rowe kroz suze govori da je trebala nešto napraviti kad je vidjela da se pjevač navukao na lijekove protiv bolova.

'Trebala sam nešto učiniti, a nisam'

U jednom isječku dokumentarca Debbie je rekla: "Djelomično sam kriva. Trebala sam nešto učiniti, a nisam. Puno je ljudi koji su umrli od ovisnosti i ja sam na neki način bila dio toga."

Naime, Michael Jackson umro je od srčanog zastoja u lipnju 2009., a u tijelu je imao dovoljnu količinu snažnog sedativa Propofola da usmrti nosoroga, rekao je bivši mrtvozornik, LAPD-a Ed Winter, u dokumentarcu.

Rowe se udala za Jacksona 1996. i bila je surogat majka djece Princea i Paris. Bila je asistentica vrhunskog dermatologa Arnolda Kleina koji je preminuo 2015., a koji je Jacksonu i drugim slavnima dijelio jake lijekove protiv bolova.

Rowe je u emisiji Fox TV sljedećeg tjedna priznala: "Bila sam zapravo loša kao Klein i jako mi je žao što sam sudjelovala u tome."

Bivša supruga pjevača odbila je konkretno govoriti o Jacksonu u dokumentarcu i odlučila se usredotočiti na Kleina, također poznatog kao otac botoksa. Također, ona je desetljećima u medijima govorila o tome da je bila Jacksonova medicinska sestra i pomoćnica Kleinu dok je liječio glazbenika.

Tijekom suđenja zbog Jacksonove smrti 2013. okrivila je svog bivšeg šefa da je hranio Jacksonovu naviku o drogama. Klein, koji je bio poznat i po liječenju drugih zvijezda poput Elizabeth Taylor, preminuo je u dobi od 70 godina u Kaliforniji 2015. godine.

Njezina veza s Michaelom bila je obavijena velom tajne. Tek nekoliko ljudi prisustvovalo je njihovom neobičnom vjenčanju koje je održano u hotelu Sheraton on the Park 13. studenog 1996., dok je Jackson bio na turneji povodom albuma "HIStory".

Upečatljivo je i to da je Rowe nosila netradicionalnu crnu vjenčanicu. Tajnovitost oko vjenčanja bila je toliko jaka da nitko nije potvrdio niti demantirao nakon što se dogodilo. Osoblje u Sheratonu klelo se da Jackson nije ni izašao iz svoje sobe, izvijestio je Irish Times.

'Nisam mijenjala pelene djeci, Michael je sve to radio sam'

Naime, bivši par navodno se prvi put upoznao 15 godina prije vjenčanja kada je Michael bio na liječenju kožnog oboljenja. Šuškalo se da je Rowe zapravo tješila Jacksona nakon njegovog prekida s kćeri Elvisa Presleya, Lisom Marie, i otad su Rowe i Jackson postali veliki prijatelji.

U prošlosti je ona iskreno govorila kako je Michael htio postati roditelj, ali ona to nije htjela. Govoreći u TV specijalu iz 2003. godine pod nazivom "Michael Jackson: The Footage You Were Never Meant To See", Rowe je rekla: "Učinila sam to da on postane otac, a ne da ja postanem majka. Ti zaslužuješ titulu roditelja. Ja nisam napravila apsolutno ništa da zaslužim tu titulu. To je zato što je Michael preuzeo svu brigu o djeci. Nisam mijenjala pelene. Nisam ustajala usred noći, čak ni kad sam bila tamo, Michael je sve to radio."