Spremačice, koje su anonimne dale intervju za The New York Post, ispričale su u kakvim je groznim uvjetima Jackson živio. "Michael je nekad trčao po mjestu gdje su životinje, pa bi na cipelama raznosio izmet po cijeloj kući", ispričala je jedna od njih. "Kada bismo mu nekad nešto rekle, prijetio je da će nas gađati s izmetom". Njena kolegica svjedočila je još jednom suludom događaju. "Pomokrio se po podu na ulazu, bilo je nadrealno. Samo je odjednom otkopčao hlače i pomokrio se po podu", ispričala je Spremačica. Jacksonov krevet, kao i sofa u dnevnom boravku, bio je pun buha. Pop zvijezda za to je, kažu spremačice, okrivio njih jer ne rade svoj posao kako treba. No, kad god bi se pokušale približiti njegovom krevetu, on bi ih potjerao. "Svi su bili zgroženi, njegova soba užasno je smrdjela. Puno puta smo se ušuljale u njegovu sobu da mu promijenimo posteljinu. Nisam mogla razumjeti kako može živjeti u takvoj prljavštini", rekla je jedna od njegovih bivših spremačica. Michael je, također, skupljao čudne stvari od kojih se nije htio oprostiti. Tako je i čuvao, kaže jedna od spremačica, iskorištenu dječju pelenu te Fruit of the Loom gaće koje je, očito, nosio neki tinejdžer.