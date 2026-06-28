Od gostoljubivosti do najukusnije hrane: Ovo je pet najmanjih nacija na Svjetskom prvenstvu

Na svjetskoj pozornici, gdje se pozornost često usmjerava na globalne sile i mnogoljudne nacije, ponekad zasjaju i one manje. To su zemlje koje, unatoč skromnoj populaciji, posjeduju iznimno bogatstvo kulture, povijesti i duha. Globalna događanja, poput Svjetskog prvenstva 2026., pružaju idealnu priliku za upoznavanje ovih zemalja i otkrivanje njihovih priča, piše Yahoo Sports.

Pogledajte u galeriji koje su to najmanje zemlje na Svjetskom prvenstvu 2026.