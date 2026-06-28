FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MALE ZEMLJE VELIKOG SRCA /

Od gostoljubivosti do najukusnije hrane: Ovo je pet najmanjih nacija na Svjetskom prvenstvu

Od gostoljubivosti do najukusnije hrane: Ovo je pet najmanjih nacija na Svjetskom prvenstvu
Foto: Pexels
Dok neki predstavljaju stotine milijuna svojih sunarodnjaka, ovi narodi donose ponos i srce znatno manjih populacija. No, njihova fascinantnost daleko nadilazi sportske terene ili kratkotrajnu medijsku pažnju. Od karipskog otoka s jedinstvenim kreolskim jezikom do južnoameričkog pionira socijalne progresivnosti, ovo je priča o pet malih zemalja s golemom kulturnom i povijesnom ostavštinom.
1 /21
VOYO logo

Na svjetskoj pozornici, gdje se pozornost često usmjerava na globalne sile i mnogoljudne nacije, ponekad zasjaju i one manje. To su zemlje koje, unatoč skromnoj populaciji, posjeduju iznimno bogatstvo kulture, povijesti i duha. Globalna događanja, poput Svjetskog prvenstva 2026., pružaju idealnu priliku za upoznavanje ovih zemalja i otkrivanje njihovih priča, piše Yahoo Sports.

Pogledajte u galeriji koje su to najmanje zemlje na Svjetskom prvenstvu 2026.

28.6.2026.
10:18
Antonela Ištvan
Pexels
Bosna I HercegovinaKatarSp 2026Svjetsko Prvenstvo 2026.UrugvajZelenortski Otoci
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija