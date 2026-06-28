Najbolji skijaš svih vremena postao 'šofer', ali svi su gledali gospođu Swarovski

Velika nagrada Austrije na stazi Red Bull Ring nikada nije samo utrka. Svake godine, slikoviti krajolik Štajerske postaje epicentar ne samo oktanskog uzbuđenja, već i okupljalište poznatih lica.

Paddock se pretvara u pozornicu na kojoj se isprepliću nasljeđe i glamur, a ova godina nije bila iznimka, donoseći posebne trenutke ispunjene emocijama.

Najdirljiviji trenutak vikenda odigrao se u tišini Mercedesove garaže. Duh trostrukog svjetskog prvaka Nikija Laude osjetio se jače no ikad povratkom njegove obitelji.

Njegov sin Mathias podijelio je poseban trenutak sa svojim sinom, Nikijevim unukom Lennonom. Stajali su zajedno ispred trajnog spomenika legendi: njegove kultne crvene kape i slušalica, koje od 2019. godine simbolično nadgledaju rad tima.

Bio je to opipljiv podsjetnik na nasljeđe koje je Lauda ostavio, ne samo kroz crvenu zvijezdu na bolidima, već i kroz neraskidivu vezu s momčadi koju je gradio.

Prvi zavoj staze, koji ponosno nosi ime "Niki Lauda Kurve", dodatno cementira njegov status ikone, dok sjećanja na to kako je njegov drugi sin Lukas vozio očeve povijesne bolide na paradi legendi održavaju plamen njegove trkaće strasti živim za nove generacije.

Kao nasljednik Red Bullovog imperija, Mark Mateschitz tradicionalno je preuzeo ulogu domaćina na domaćoj utrci. U pratnji partnerice Victorije Swarovski, bio je sveprisutan u paddocku i motorhomeu Red Bulla, potvrđujući kontinuitet vodstva nakon smrti oca i osnivača, Dietricha.

Njihovo pojavljivanje uvijek privlači veliku pažnju, a ove godine dolazi u ključnom trenutku za momčad usred nagađanja o budućnosti Maxa Verstappena. Dok su opušteno razgovarali s gostima, njihov dolazak simbolizirao je stabilnost i predanost Red Bullovom F1 projektu. Njihova prisutnost nije samo formalnost, već jasan znak da se nasljeđe Mateschitzovih nastavlja.

Paddock u Austriji redovito ugošćuje i sportske zvijezde izvan svijeta Formule 1, a najzapaženiji gost ponovno je bio Marcel Hirscher. Austrijska skijaška ikona svoju ljubav prema brzini ne skriva. Ove nedjelje, Hirscher je dobio posebnu ulogu. Tijekom vozačke parade sjeo je za upravljač KTM X-Bowa i postao "šofer" sedmerostrukom svjetskom prvaku Lewisu Hamiltonu, provozavši ga počasni krug pred punim tribinama.

To nije njegov prvi izlet na asfalt; Hirscher je i prijašnjih godina sudjelovao u paradama legendi. Njegov entuzijazam potvrđuje kako je VN Austrije postala mjesto gdje se susreću i slave prvaci različitih disciplina, ujedinjeni u ljubavi prema adrenalinu.

Vikend u Spielbergu još je jednom dokazao da je Formula 1 mnogo više od utrkivanja. To je događaj koji spaja generacije, odaje počast legendama i okuplja prvake. Dirljivi obiteljski trenuci, prisutnost nasljednika i posjeti sportskih ikona stvaraju jedinstvenu atmosferu koja Red Bull Ring čini nezaobilaznom stanicom u F1 kalendaru, mjestom gdje se pišu nove priče dok se stare s poštovanjem čuvaju od zaborava.