Nakon velike pobjede, Mateo Kovačić podijelio tko mu je najvažnija podrška

Hrvatski nogometni reprezentativac Mateo Kovačić (32) raznježio je svoje pratitelje na Instagramu dirljivom objavom izravno sa Svjetskog prvenstva 2026. godine. Usred natjecateljske groznice i pritiska koji nosi najveća svjetska nogometna smotra, veznjak Manchester Cityja pokazao je što mu daje najveću snagu i tko je njegova najvatrenija navijačica - kćerkica Luna.

Slavlje nakon ključnog trijumfa

Na snimci, objavljenoj samo dan nakon važne pobjede Hrvatske nad Ganom, vidi se Kovačić kako na stadionu u naručju čvrsto drži svoju kćer. U opisu je kratko i emotivno napisao: "Posebna noć, učinjena još posebnijom". Ta "posebna noć" odnosi se na dramatičnu pobjedu od 2:1 protiv Gane u Philadelphiji, utakmicu kojom je Hrvatska osigurala prolazak u osminu finala.

Kovačić je u tom susretu bio jedan od ključnih igrača na terenu, upisavši asistenciju za prvi pogodak Vatrenih. Ipak, umjesto da podijeli isječke slavlja iz svlačionice ili s terena, odlučio je javnosti pokazati intimni trenutak koji svjedoči da su najveći profesionalni uspjesi najslađi kada se mogu podijeliti s onima koje najviše volimo. Videozapis prikazuje nježan zagrljaj i poljubac oca i kćeri na gotovo praznom stadionu, daleko od bljeskalica fotoaparata i euforije navijača, otkrivajući tako mirnu i duboko osobnu stranu velikog sportskog natjecanja.

"Tatina princeza" u centru pažnje

Malena Luna, rođena 2025. godine, za ovu je priliku bila odjevena u preslatki minijaturni dres hrvatske reprezentacije. Na leđima je, baš kao i na očevom, stajalo prezime "KOVAČIĆ" i broj osam. Detalj koji je posebno oduševio mnoge bile su i sićušne crno-bijele karirane Vans tenisice na njezinim nogama.

Dirljiva scena oca i kćeri izazvala je lavinu emotivnih reakcija obožavatelja iz cijelog svijeta, koji su u komentarima ostavljali poruke podrške. Komentari na hrvatskom jeziku poput "Ahhhh, tatin anđeo" i "Tatina princeza" najbolje opisuju kako je ova objava dirnula domaću javnost. Mateo i njegova supruga Izabel, s kojom ima i starijeg sina Ivana, poznati su po tome što često ističu važnost obitelji. Ova objava još je jednom potvrdila što je hrvatskom reprezentativcu, koji iza sebe ima bogatu karijeru u klubovima poput Real Madrida, Chelseaja i Intera, najveći prioritet i neiscrpna motivacija za uspjehe na terenu.