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Hrvatska slavi junakinju: Čudesna Vita Barbić svjetska doprvakinja u bacanju koplja

Hrvatska slavi junakinju: Čudesna Vita Barbić svjetska doprvakinja u bacanju koplja
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Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Vita Barbić uzela srebro na juniorskom SP-u u atletici

10.8.2026.
14:16
Hina
Matija Habljak/PIXSELL
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Vita Barbić, hrvatska juniorska rekorderka do 20 godina u bacanju koplja, posljednjeg dana Svjetskog prvenstva u svom uzrastu koje se održava u američkom gradu Eugeneu, osvojila je srebrnu medalju hicem od 56,60 metara.

Taj je hitac za četiri metra bio kraći od njenog osobnog i državnog rekorda do 20 godina (60,71 m) koji je postavila prije dva tjedna na državnom prvenstvu u Zagrebu, a izvela ga je u posljednjoj seriji, kad je već znala da je osvojila srebro.

Pokušala je prestići Egipćanku Aseel Abdel Hamid, ali je ostala za više od tri metra iza njene najbolje daljine u finalu (59,82 m) koju je također postigla u zadnjem, šestom pokušaju.

Barbić je od druge serije bila na drugom mjestu, a imala je i dva neispravna pokušaja u trećoj i četvrtoj seriji. Kao što je Egipćanka bila neuhvatljiva za nju, tako i Vitino drugo mjesto ni u jednom trenutku nije bilo ugroženo.

Brončanu medalju je osvojila Tajvanka Tai Yu-Chin (54,34 m), koja je u petoj seriji nadmašila Amerikanku Emily Harbach za sedam centimetara (54,27 m). 

Vita Barbić
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