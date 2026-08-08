Nina Vuković za RTL Danas: 'Ovo mi je bila samo neka dodatna potvrda da sam u top formi'

Idućeg tjedna u Birminghamu na rasporedu je Europsko prvenstvo u atletici. Sjajne stvari najavila je hrvatska zvijezda u usponu - Nina Vuković. 24-godišnjakinja je na 800 metara srušila rekord star 54 godine, a uz vrhunske rezultate stigne i studirati i raditi. Ovu inspirativnu priču donosi vam reporter RTL Danas Maro Miljanić.

Kada rezultat karijere dođe niti 10 dana prije Europskog prvenstva, onda se na put ide s velikim očekivanjima. Nina Vuković prošlog je tjedna 800 metara po prvi put istrčala ispod 2 minute. I s 1:59:05 srušila 54 godine star rekord svog kluba – Dinamo Zrinjevca i time postavila drugi najbolji hrvatski rezultat svih vremena.

"Ovo mi je bila samo neka dodatna potvrda da sam u top formi i da sam spremna za Europsko prvenstvo. Ovo je sad već jedan rezultat lijepi", rekla je Nina.

Tih 1:59:05 možda je drugo vrijeme u povijesti hrvatske atletike, no rezultat Slobodanke Čolović iz 1987. danas izgleda nedodirljivo. Ona je tada istrčala 1:56:51 dakle više od 2 sekunde brže. Dugoročni Ninin cilj je, dakako, srušiti ovaj rekord.

"Nikad ne reci nikad. Ja mislim da je i dalje uhvatljivo. Imat ćemo još puno rada i truda do tamo, ali imam tek 24 godine i, tko zna, možda taj rekord padne s 28,30, 32 godine."

No osim na 800 Nina sjajne rezultate upisuje i na 600 metara gdje je aktualna prvakinja Balkana i hrvatska rekorderka.

"600 ima posebno mjesto u mojoj duši. Lijep je to državni rekord, ali znam da mogu još i brže. Kad bih morala odlučivati između 600 i 800 to bi bilo teško, možda čak mrvicu još 600."

Kao i svaki sportaš, i ona sanja o odlasku na Olimpijske igre.

"Ja bih za sebe rekla da je to realno, mogu se usuditi to reći. Imam još 2 godine napretka za to. Težit ćemo da taj period bude bez ozljeda i da lijepo i progresivno rastemo."

A dok lovi normu za Los Angeles, istovremeno ganja i diplomu na fakultetu, a radi i studentski posao kao voditelj u Escape roomu. Kako uspiješ uskladiti sve obaveze? Faks, posao i treninge.

"Ne znam ni ja haha. Rekla bih naravno da je ključ dobra organizacija. Ne treba si ipak sve pretrpavati u jedan dan. Sve se stigne. Nekad bude neprospavanih noći i teških jutra i slično, ali to kad se probije sve dalje ide lakše."

Iza Nine Vuković već su ozbiljni rezultati na regionalnoj razini. Sada je idealno vrijeme da se dokaže i na europskoj i svjetskoj sceni iako treba reći da tek ulazi u najbolje godine.