Rajčice će potpuno dozreti ako sada obavite jednostavan zadatak koji preporučuje stručnjak

Kolovoz je mjesec koji vrtlari s nestrpljenjem iščekuju. Nakon mjeseci brige, strpljenja i pažnje, konačno je stiglo vrijeme berbe rajčica. No, kako bi osigurali da svaki plod dosegne svoj puni potencijal, poznati britanski stručnjak za vrtlarstvo Monty Don savjetuje nekoliko presudnih koraka. Njegovi savjeti mogu produžiti sezonu berbe i osigurati da i posljednja zelena rajčica pocrveni.

Ključ je u uklanjanju donjeg lišća

Glavni zadatak koji Don preporučuje jest uklanjanje donjih listova sa svake biljke. Iako se može činiti kontraproduktivnim, ovaj postupak ima višestruke prednosti.

"Prvi korak je uklanjanje donje polovice listova sa svake biljke", objašnjava Don. Ovim potezom omogućuje se bolji protok zraka i izravniji pristup sunčeve svjetlosti plodovima, što je ključno za proces dozrijevanja, razvijanje pune boje i onog prepoznatljivog ljetnog okusa. Dodatna ventilacija ujedno značajno smanjuje rizik od bolesti.

Manji rizik od bolesti

Donji listovi često su prvi na udaru spora bolesti iz tla, koje se mogu prenijeti prskanjem vode tijekom zalijevanja. Njihovim uklanjanjem smanjuje se ta opasnost.

Poboljšana cirkulacija zraka pomaže u bržem sušenju biljke nakon kiše, stvarajući nepovoljno okruženje za razvoj gljivičnih oboljenja poput plamenjače, koja se često javlja u toplim i vlažnim uvjetima. Postupak se može ponavljati tjedno, postupno uklanjajući sve više lišća dok plodovi ne sazru, piše Express.

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Pravilno zalijevanje i prihrana

Osim rezidbe lišća, Don naglašava važnost prilagodbe režima zalijevanja. Savjetuje smanjenje zalijevanja, osim ako su dani izrazito vrući, jer previše vode u fazi dozrijevanja može uzrokovati pucanje plodova.

"Smanjite zalijevanje kako biste izbjegli pucanje plodova, ali nastavite s tjednom prihranom", ističe. Preporučuje tekuće gnojivo od morskih algi ili domaći pripravak od gaveza, jer su oba bogata kalijem i idealna za poticanje cvatnje i maksimalnu proizvodnju plodova.

Što učiniti s posljednjim zelenim rajčicama?

Čak i ako na kraju sezone ostanu zeleni plodovi, ne treba očajavati. Postoje metode kojima se može potaknuti njihovo dozrijevanje. Prema Kraljevskom hortikulturnom društvu (RHS), biljke s nezrelim plodovima mogu se izvaditi iz zemlje i položiti na slamu.

Alternativno, plodovi se mogu pažljivo ubrati i staviti na toplo, tamno mjesto. Popularan je trik staviti nezrele rajčice u papirnatu vrećicu ili ladicu s bananom, čiji plin etilen ubrzava proces dozrijevanja.

Primjenom ovih jednostavnih tehnika, svaki vrtlar može značajno poboljšati kvalitetu i količinu berbe. Ulaganje malo dodatnog vremena u kolovozu osigurat će da se višemjesečni trud isplati u obliku sočnih, savršeno zrelih rajčica koje će obogatiti svaki ljetni obrok.

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