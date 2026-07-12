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Ako ovako pohranite narezane rajčice ostat će svježe i ukusne: Nećete ih morati baciti

Ako ovako pohranite narezane rajčice ostat će svježe i ukusne: Nećete ih morati baciti
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Foto: Shutterstock

Ostala vam je polovica rajčice? Nema razloga za brigu, uz ove metode skladištenja ćete uživati i dalje u ovom povrću

12.7.2026.
12:55
Magazin.hr
Shutterstock
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Kriška zrele rajčice može obogatiti gotovo svako jelo, od sendviča i predjela do hamburgera i salata, osobito tijekom sezone kada su rajčice na vrhuncu kvalitete. Uostalom, malo što može nadmašiti salatu od svježih domaćih rajčica i mozzarelle ili sočan sendvič s rajčicom i omiljenim namazom.

No, nakon što se rajčica prereže, njezina svježina ne traje dugo. Ako se ne pohrani na pravilan način, preostali dio vrlo brzo može postati vodenast i izgubiti privlačnu teksturu.

Gotovo svatko barem se jednom razočarao kada je iz hladnjaka izvadio zamotanu polovicu rajčice i zatekao mekanu, kašastu masu. Dobra je vijest da postoji nekoliko jednostavnih načina za pravilno čuvanje prerezane rajčice koji pomažu očuvati njezinu teksturu i okus sve dok ponovno ne dođe na stol, piše Southern Living.

Ako ovako pohranite narezane rajčice ostat će svježe i ukusne: Nećete ih morati baciti
Foto: Shutterstock

Najbolji način za čuvanje polovice rajčice

Najbolji način za pohranu polovice rajčice jest zaštititi prerezanu površinu i istodobno spriječiti nakupljanje viška vlage, zbog koje rajčica brže omekša i postane kašasta.

Rajčicu položite prerezanom stranom prema dolje u hermetički zatvorenu posudu obloženu papirnatim ručnikom, a zatim je spremite u hladnjak. Papirnati ručnik upit će višak vlage i usporiti pretvaranje rajčice u vodenastu masu.

Kako bi zadržala najbolju teksturu i okus, preporučuje se iskoristiti je u roku od jednog do dva dana. Prije konzumacije ostavite je na sobnoj temperaturi oko 15 do 30 minuta kako bi ponovno razvila dio svoje prirodne arome i sočnosti.

Ako ovako pohranite narezane rajčice ostat će svježe i ukusne: Nećete ih morati baciti
Foto: Shutterstock

Savjeti za čuvanje narezane rajčice

Ako želite da narezana rajčica dulje ostane svježa, nekoliko jednostavnih pravila može napraviti veliku razliku.

Kriške rajčice čuvajte u dobro zatvorenoj posudi kako se ne bi isušile niti upile mirise drugih namirnica iz hladnjaka. Izbjegavajte omatanje plastičnom folijom jer ona zadržava višak vlage, a kako rajčica omekšava, folija može dodatno pogoršati njezino stanje.

Prezrele rajčice najbolje je iskoristiti odmah jer se u hladnjaku vrlo brzo počinju raspadati. Rajčicu nemojte soliti prije spremanja u hladnjak. Sol izvlači vlagu iz ploda pa rajčica može postati vodenasta i izgubiti svoju ugodnu teksturu.

Veće komade rajčice uvijek pohranite prerezanom stranom prema dolje kako biste usporili gubitak vlage i što dulje sačuvali njihovu čvrstoću.

Koliko dugo može stajati prerezana rajčica?

Prema preporukama američkog Ministarstva poljoprivrede (USDA), cijele rajčice i zrele paprike nije potrebno čuvati u hladnjaku. Štoviše, na niskim temperaturama mogu izgubiti dio svog okusa.

Međutim, nakon što se svježe voće ili povrće oguli ili nareže, potrebno ga je staviti u hladnjak najkasnije u roku od dva sata. Prerezanu rajčicu koja je na sobnoj temperaturi stajala dulje od dva sata treba baciti.

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