Zaboravite na probleme s krastavcima: Ovaj trik će očuvati njihovu svježinu tjednima

Krastavci su savršen dodatak sendvičima, salatama i raznim umacima te predstavljaju praktičnu namirnicu koju je uvijek dobro imati pri ruci.

Nažalost, mnogi se suočavaju s istim problemom – skloni su prerano postati mekani i sluzavi. Iako se hladnjak čini kao logično mjesto za njihovo čuvanje, preniske temperature zapravo mogu ubrzati njihovo propadanje.

Foto: Pixabay

Pogreška koju gotovo svi rade

Krastavci su iznenađujuće osjetljivi na hladnoću. Temperature ispod 10 stupnjeva Celzija mogu uzrokovati takozvano "oštećenje od hladnoće", što dovodi do bržeg kvarenja, gubitka hrskavosti i pojave vodenastih, mekanih dijelova. Stoga, najhladniji dio vašeg hladnjaka nije idealno mjesto za njih.

Kuharica Marzia podijelila je jednostavnu, ali iznimno učinkovitu tehniku za koju vam je potreban samo jedan predmet koji sigurno imate u kuhinji – metalna žlica.

"Stavite krastavce u staklenu ili plastičnu posudu s poklopcem koji dobro prianja. U istu posudu dodajte jednu metalnu žlicu. Zatvorite posudu i stavite je u hladnjak. Na ovaj način mogu ostati svježi i do dva tjedna", poručila je.

Iako zvuči neobično, vjeruje se da metalna žlica pomaže u održavanju stabilnije i ravnomjernije temperature unutar posude, čime se usporava proces kvarenja i značajno produžuje svježina krastavaca.

Foto: Shutterstock

Dodatni savjeti za maksimalnu svježinu

Kako biste osigurali najbolje rezultate, slijedite preporuke ove kuharice. Posudu s krastavcima i žlicom smjestite na gornju ili srednju policu hladnjaka. Ta područja obično imaju najumjereniju temperaturu, što je idealno za sprječavanje propadanja. Svakako izbjegavajte stražnji dio hladnjaka ili blizinu otvora za zamrzivač, gdje je temperatura najniža, piše Mirror.

Na dno posude možete staviti i list papirnatog ručnika koji će upiti višak kondenzacije i vlage, dodatno sprječavajući truljenje.

Krastavce držite podalje od rajčica, jabuka i banana. Ove namirnice ispuštaju etilen, nevidljivi plin bez mirisa koji potiče dozrijevanje, ali istovremeno ubrzava propadanje povrća osjetljivog na njega, poput krastavaca.

