Treba li mijenjati temperaturu hladnjaka tijekom ljeta? Odgovor ovisi o ovim čimbenicima

S dolaskom ljetnih mjeseci, ispravno čuvanje namirnica postaje prioritet. Hladnjak je pod posebnim opterećenjem, a s porastom vanjskih temperatura raste i zabrinutost oko sigurnosti hrane za konzumaciju.

To otvara ključno pitanje: treba li prilagoditi postavke hladnjaka tijekom vrućina? Odgovor nije jednostavan i ovisi o nekoliko čimbenika, ponajviše o starosti i tehnologiji samog uređaja, piše Southern Living.

Foto: Shutterstock

Koja je idealna temperatura?

Stručnjaci za sigurnost hrane i proizvođači suglasni su: temperatura unutar hladnjaka ne bi smjela prelaziti 4 stupnjeva Celzija. To je granica iznad koje se bakterije, poput salmonele i E. coli, počinju ubrzano razmnožavati, čime svježe namirnice postaju potencijalna opasnost.

Za optimalno očuvanje svježine, okusa i nutritivnih vrijednosti, preporučuje se temperatura u rasponu između 1,7 i 3,3 stupnjeva Celzija. Ovaj uski temperaturni raspon dovoljno je nizak da značajno uspori rast mikroorganizama, ali istovremeno dovoljno visok da spriječi stvaranje kristala leda koji mogu oštetiti osjetljivu staničnu strukturu voća i povrća. Za zamrzivač, standard je jasan: minus 18 stupnjeva Celzija ili niže, što osigurava sigurno čuvanje hrane mjesecima.

Kada treba mijenjati postavke u hladnjaku?

Dolaskom ljeta unutarnja temperatura prostora raste, a svako otvaranje vrata hladnjaka unosi topli zrak, što uređaj mora kompenzirati. Mišljenja stručnjaka o ovom pitanju se razilaze, a ispravan pristup najviše ovisi o tehnologiji pojedinog hladnjaka.

Moderni uređaji

Većina modernih hladnjaka, opremljenih digitalnim zaslonima i naprednim senzorima, dizajnirana je za samostalno održavanje zadane unutarnje temperature, neovisno o vanjskim uvjetima. Njihov kompresor radit će češće i intenzivnije tijekom vrućih dana kako bi kompenzirao gubitak hladnoće.

Kod takvih uređaja, ako ispravno funkcioniraju, nema potrebe za ručnim podešavanjem. Uređaj će samostalno obaviti potreban rad, a jedina primjetna promjena bit će nešto češći rad kompresora. Mijenjanje postavki na nižu temperaturu u ovom slučaju može biti kontraproduktivno i dovesti do nepotrebnog smrzavanja hrane u stražnjem dijelu hladnjaka te veće potrošnje električne energije.

Stariji modeli

S druge strane, situacija je drukčija sa starijim ili jednostavnijim modelima hladnjaka, posebice onima koji umjesto digitalnog termostata imaju klasični kotačić s brojevima, najčešće od jedan do pet ili sedam. Kod takvih uređaja, ljetne vrućine mogu predstavljati veći izazov za održavanje sigurne temperature. Zbog toga neki stručnjaci savjetuju da se tijekom najtoplijih mjeseci termostat podesi za jednu do dvije razine jače.

Važno je znati kako interpretirati brojeve na kotačiću: veći broj obično označava jače hlađenje, odnosno nižu temperaturu. Primjerice, ako je hladnjak tijekom zime bio postavljen na razinu "tri", ljeti ga je preporučljivo prebaciti na razinu "četiri".

Foto: Shutterstock

Osiguravanje učinkovitosti

Bez obzira na tip hladnjaka, sama postavka temperature nije jedini čimbenik koji utječe na njegovu učinkovitost. Nekoliko jednostavnih koraka može značajno pomoći uređaju da radi optimalno, posebno tijekom ljetnih mjeseci.

Najpouzdaniji način provjere stvarne temperature jest korištenje termometra za kućanske aparate. Digitalni zaslon pokazuje željenu, ali ne nužno i stvarnu temperaturu u svakom dijelu hladnjaka. Za precizno očitanje, termometar je potrebno postaviti u čašu vode na središnju policu i ostaviti ga ondje nekoliko sati. Tako će se način utvrditi odstupa li stvarna temperatura od one zadane.

Redovito održavanje također je od iznimne važnosti. Prašina i prljavština nakupljene na kondenzatorskim zavojnicama na stražnjoj strani hladnjaka otežavaju oslobađanje topline, zbog čega kompresor radi pod većim opterećenjem. Preporučuje se barem jednom godišnje odmaknuti hladnjak i usisati zavojnice. Potrebno je provjeriti i stanje gumenih brtvi na vratima. Ako se list papira može lako izvući dok su vrata zatvorena, to je znak da je brtve potrebno zamijeniti.

Naposljetku, ključno je i pravilno korištenje uređaja. Treba izbjegavati dugo držanje otvorenih vrata. Vruću hranu potrebno je uvijek ohladiti na sobnu temperaturu prije spremanja u hladnjak. Iako može zvučati kontraintuitivno, puniji hladnjak bolje održava hladnoću. Ohlađene namirnice djeluju kao "rashladni ulošci" i pomažu u održavanju stabilne niske temperature.

Održavanje temperature hladnjaka ispod četiri stupnja Celzijusa ključno je za sigurnost hrane tijekom cijele godine. Moderni uređaji uglavnom ne zahtijevaju ljetne prilagodbe, no kod starijih modela preporučljivo je razmisliti o pojačavanju hlađenja.

POGLEDAJTE GALERIJU