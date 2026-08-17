Ecija Ojdanić o događaju koji joj je promijenio život: 'Budim se u plamenu, krevet mi gori'

Glumica Ecija Ojdanić (52) na blagdan Velike Gospe ispunila je dugogodišnji zavjet Gospi Sinjskoj istrčavši gotovo 35 kilometara od rodnih Kljaka do poznatog marijanskog svetišta u Sinju. S pratiteljima je podijelila da iza te odluke stoji događaj iz djetinjstva koji smatra čudom koje joj je spasilo život.

"Budim se u plamenu, a meni ništa"

U objavi je opisala događaj koji joj je promijenio život. Za vrijeme Domovinskog rata čitala je uz svijeću i zaspala. "Sljedeći prizor.. budim se u PLAMENU. Gori madrac, jastuk na kojoj je moja glava, gori knjiga, pola kreveta...", opisala je. Usred vatre dogodilo se ono što smatra čudom: "...meni ništa.. ni jedna dlaka na glavi, ni trepavica da se zapali."

Taj događaj pripisuje zagovoru Gospe Sinjske. "Od tad, svake godine plaćamo misu Gospi Sinjskoj, nekad mama, nekad ja", objasnila je. Ove je godine tradicionalnu zahvalu odlučila iskazati drugačije, ispunivši zavjet trčanjem.

Put dug 34,5 kilometara

Putovanje dugo gotovo 35 kilometara, koje je glumica prešla za tri sata i 50 minuta, završilo je emotivnim dolaskom u Sinj, gdje su je uz majku i kćer dočekali najmiliji.

Njezina objava izazvala je brojne emotivne reakcije, a komentari poput "Ajme, Ecija", "Koliko emocija, rasplaka se" i "Svaka čast, kraljice" pokazuju koliko je priča dirljiva. Ovim hodočašćem Ecija Ojdanić ispunila je osobni zavjet, podijelivši s javnošću poruku o vjeri i zahvalnosti.