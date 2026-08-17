Sestra se oprostila od Dragane, riječi slamaju srce: 'Da sam znala, zagrlila bih te jače'

Katastrofalni požar koji je prošlog tjedna zahvatio omiško područje odnio je i jedan život.

Ministarstvo turizma i sporta te Hrvatska turistička zajednica uputili su sućut obitelji stradale osobe, ali još nije i službeno potvrđeno da je riječ o Dragani Antešević (34), državljanki Bosne i Hercegovine koja je u Hrvatsku stigla na sezonski posao.

Dragana je posljednji put viđena 13. kolovoza, kada je bježala pred požarom na području Stanića.

U međuvremenu je jedno tijelo na požarištu.

Od Dragane se na Facebooku emotivnom porukom oprostila i njezina mlađa sestra Nina Slavnić.

Njezinu objavu prenosimo u cijelosti:

Moja Dragana, moja sestra, moja jedina…

Još uvijek ne mogu da prihvatim da te više nema. Čekam da se pojaviš, da čujem tvoj glas, da te zagrlim i da mi kažeš da će sve biti dobro. A onda me stvarnost ponovo zaboli i shvatim da je ovaj put život odnio tebe, a meni ostavio prazninu koju ništa i niko nikada neće moći popuniti.

Nisam ni znala da čovjek može toliko da boli za nekim koga voli. Nisam znala da jedno ime može u jednom trenutku postati i najljepša uspomena i najveća rana. A meni će tvoje ime, Dragana, zauvijek biti i jedno i drugo.

Bila si moja sestra. Moja krv. Dio mene. I šta god da se desi u životu, gdje god da odem i koliko god godina da prođe, jedan dio mene će zauvijek ostati uz tebe.

Ne mogu da se oprostim od tebe, jer se od sestre ne oprašta. Samo ću naučiti da živim sa tim da te ne mogu zagrliti, ali ću te nositi u sebi dok god dišem. Pričaću o tebi. Čuvaću tvoje ime. Čuvaću sve naše uspomene, svaki osmijeh, svaku riječ, svaki trenutak koji smo imale. I kada mi bude najteže, zatvoriću oči i zamišljati da si tu.

Oprosti mi za sve što sam nekad rekla, za sve trenutke kada možda nisam znala koliko ti značim i koliko ti meni značiš. Da sam samo znala da će nam jedan dan biti posljednji, zagrlila bih te jače. Rekla bih ti još hiljadu puta koliko te volim. Ne bih te pustila iz zagrljaja.

Tvoj odlazak je ostavio rupu u mom srcu koju ništa neće izliječiti. Ali želim da vjerujem da si sada na nekom mjestu gdje nema straha, nema bola, nema vatre ni suza. Želim da vjerujem da si pronašla mir koji si zaslužila.

A ja ću te tražiti u svemu lijepom. U nebu, u zalasku sunca, u pjesmama koje će me podsjetiti na tebe, u svakom trenutku kada mi srce zadrhti od uspomene.

Ako me negdje čuješ, želim samo da znaš jedno:

VOLIM TE.

Voljeću te dok god postojim.

Nisi otišla iz mog života, Dragana. Samo si otišla tamo gdje ja još ne mogu doći.

I jednog dana, kada se ponovo sretnemo, obećavam ti da ću te zagrliti najjače što mogu.

Do tada, spavaj mirno, moja seko.

Čuvaj me odozgo, kao što si nekada čuvala mene.

A ja ću tebe čuvati u svom srcu do posljednjeg daha.

Zauvijek tvoja sestra.

Zauvijek moja Dragana.