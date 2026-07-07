Rajčice će dulje ostati svježe ako se čuvaju na ovom mjestu, a to uopće nije hladnjak

Sezona berbe rajčica započinje u lipnju, kada su plodovi najsočniji, najsvježiji i u punom vrhuncu okusa. Ipak, pravilno skladištenje ključno je za očuvanje njihove kvalitete, a jedna od najčešćih pogrešaka jest njihovo držanje na pogrešnom mjestu.

Stručnjak za uzgoj rajčica Matt Hau iz Wisconsina ističe kako je sobna temperatura idealna za čuvanje cijelih plodova te da bi hladnjak trebao biti tek krajnja opcija, piše Mirror.

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Hladnjak kao neprijatelj okusa i teksture

Bez obzira na to gdje su rajčice kupljene, cijeli plodovi mogu se čuvati na istom mjestu. Ovaj stručnjak preporučuje skladištenje svježih rajčica na sobnoj temperaturi jer hladnoća iz hladnjaka može negativno utjecati na njihov okus i teksturu. Znanstvena istraživanja potvrđuju da temperature ispod 12 stupnjeva Celzija zaustavljaju gene odgovorne za stvaranje spojeva koji rajčici daju karakterističnu aromu.

"Hladna rajčica nema ni približno tako dobar okus kao ona koja se čuva na sobnoj temperaturi", izjavio je Hau.

Hladan zrak također uzrokuje širenje vode unutar ploda, što dovodi do oštećenja staničnih stijenki i rezultira brašnastom, spužvastom teksturom. Drugim riječima, hladnjak nepovratno uništava svojstva koja rajčicu čine sočnom i ukusnom.

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Idealno mjesto za savršen okus

Za najbolji okus i teksturu, rajčice je potrebno ostaviti na kuhinjskoj radnoj ploči na sobnoj temperaturi, podalje od izravne sunčeve svjetlosti. Iako rajčice vole sunce dok rastu, nakon branja previše topline može ubrzati njihovo kvarenje. Idealno je svježe zrele rajčice konzumirati unutar dva do pet dana od kupnje.

Također je važno držati ih odvojeno od drugog voća i povrća, poput banana i jabuka. Rajčice ispuštaju plin etilen koji ubrzava proces zrenja, pa bi njihova blizina s drugim plodovima koji također proizvode etilen mogla dovesti do preranog propadanja.

Kako prepoznati savršeno zrelu rajčicu?

Prilikom odabira, zrelost rajčice prepoznaje se po tome što je plod blago mekan na nježan pritisak. Plodovi koji su pretvrdi još nisu dovoljno zreli te im je potrebno dati vremena da dozriju na sobnoj temperaturi. Hau također predlaže traženje plodova ujednačene boje i s netaknutim zelenim peteljkama.

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"Ako su peteljke još uvijek na plodu, ili barem onaj zeleni, lisnati dio, to je obično znak da je rajčica svježe ubrana i ne prerano", objasnio je.

Kada je hladnjak bolja opcija?

Iako je sobna temperatura pravilo, postoje iznimke. Ako se rajčice ne planiraju konzumirati odmah, njihovo stavljanje u hladnjak usporit će proces zrenja i produžiti im trajnost za nekoliko dana. Međutim, važno ih je izvaditi iz hladnjaka barem sat vremena prije konzumacije kako bi im se djelomično vratio okus.

Druga i važnija iznimka su narezane ili djelomično iskorištene rajčice. One se nikada ne smiju ostavljati na radnoj ploči, već se trebaju spremiti izravno u hladnjak. Kako bi ostale što svježije, Hau preporučuje da se narezana strana okrene prema dolje te da se rajčice stave u staklenu ili hermetički zatvorenu posudu prije spremanja u hladnjak.

Potrebno je izbjegavati čuvanje narezanih rajčica nepokrivenih u hladnjaku jer će se tako plod isušiti. "U hladnjaku će dehidrirati prilično brzo, a sljedeći dan bit će više pastozna nego sočna", upozorio je Hau.

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