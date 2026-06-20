Ne bacajte zelene dijelove jagoda: U njima se krije tajna ukusnog domaćeg sirupa

Ljeto sa sobom donosi sezonu jagoda, jedno od najslađih razdoblja u godini. Bilo da ih uzgajate u vlastitom vrtu ili kupujete na tržnici, jagode nisu samo ukusne, već i prepune esencijalnih nutrijenata.

Jedna šalica ovog voća sadrži više vitamina C od naranče, uz obilje vlakana i snažnih antioksidansa. No, dok pripremamo jagode za jelo, većina nas automatski uklanja i baca zelene peteljke s listićima, nesvjesni da time bacamo i vrijedan dio ploda.

Više od otpada: Nutritivno bogatstvo u čaškama

Trend korištenja svih dijelova namirnica, potaknut sve većom sviješću o smanjenju otpada, u fokus je stavio i često zanemaren dio jagoda. Stručnjaci i kulinarski entuzijasti ističu kako ovaj zeleni dio nije otpad, već vrijedan dodatak prehrani. Naime, lisnati dijelovi jagode sadrže gotovo jednaku količinu vitamina C kao i sam plod, a bogati su i polifenolima, snažnim antioksidansima koji štite tijelo od slobodnih radikala.

Osim toga, sadrže flavonoide poznate po protuupalnim svojstvima, kao i magnezij te vlakna, što ih čini nutritivno iznenađujuće moćnima. Uključivanje ovih zelenih dijelova u prehranu može doprinijeti općem zdravlju, no važno je koristiti jagode iz organskog ili provjerenog uzgoja kako bi se izbjegli ostaci pesticida.

Jednostavan recept za sirup koji je osvojio internet

Ako se pitate kako iskoristiti ove hranjive ostatke, ljubiteljica hrane Elly Curshen na svojem je Instagram profilu otkrila jednostavan i ukusan način da ih iskoristite. Njezin recept za sirup od zelenog dijela jagoda idealan je način za smanjenje kuhinjskog otpada i stvaranje nečeg doista posebnog.

"Sljedeći put kada budete čistili jagode, nemojte bacati peteljke, već isprobajte ovo", poručila je Elly u videu u kojem je demonstrirala svoj genijalan trik.

Postupak izrade korak po korak

Metoda je iznenađujuće jednostavna. Nakon što očistite jagode, zelene peteljke s malo preostalog crvenog dijela stavite u čistu staklenku. Zatim ih prekrijte šećerom. Ključno je, kako navodi Elly, koristiti jednaku količinu šećera i peteljki po težini.

Nakon toga, staklenku dobro zatvorite i snažno protresite kako bi se šećer ravnomjerno rasporedio. Pohranite je u hladnjak i protresite svaki put kad ga otvorite. Već nakon dan ili dva, šećer će se u potpunosti otopiti i pretvoriti u predivan, aromatičan sirup boje ruže.

Savjeti za savršen rezultat i dugotrajnost

Elly dodaje i koristan savjet: "Ako peteljke vaših jagoda nisu posebno sočne i šećer se ne otopi u potpunosti do drugog dana, možete dodati malo vode kako biste potaknuli proces".

Jednom kada se šećer otopi, sirup procijedite u bocu i čuvajte u hladnjaku. Zbog visoke koncentracije šećera, koji djeluje kao prirodni konzervans, sirup može potrajati tjednima. Elly tvrdi da ga je u hladnjaku uspješno čuvala i do šest mjeseci.

Foto: Pexels

Reakcije na društvenim mrežama bile su pune oduševljenja, a mnogi su komentirali kako je riječ o "briljantnom savjetu" i "pametnom načinu" za iskorištavanje ostataka, piše Mirror.

Bezbroj načina za korištenje

Mogućnosti za korištenje ovog domaćeg sirupa su zaista neograničene. Možete ga dodati u limunadu, mineralnu vodu ili koktele za osvježavajući ljetni napitak. Odličan je kao preljev za sladoled od vanilije, palačinke ili jogurt s voćnom salatom. Njegova blaga, ali prepoznatljiva aroma jagode obogatit će svaki desert.

Osim za sirup, peteljke jagoda mogu se iskoristiti i na druge načine. Osušene i usitnjene, mogu poslužiti za pripremu čaja koji se tradicionalno preporučuje za jačanje imuniteta. Također ih možete ubaciti u blender zajedno s ostatkom voća za smoothie, čime ćete povećati udio vlakana i hranjivih tvari u napitku.

Sve ovo dio je šireg pokreta održivosti u kulinarstvu, poznatog kao "od korijena do stabljike" ("root-to-stem"), koji potiče kreativno korištenje dijelova voća i povrća koji bi inače završili u smeću, poput lišća mrkve i rotkvica ili kore krumpira.

Stoga, sljedeći put kad posegnete za zdjelicom svježih jagoda, sjetite se da se u njihovim zelenim kapicama krije pravo malo blago. Umjesto da ih bacite, pretvorite ih u ukusan sirup i napravite mali, ali značajan korak prema održivijem načinu života.

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