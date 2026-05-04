Kakve su koristi vode s limunom? Oprez, postoje rizici i od nuspojava

Zdravstvene koristi vode s limunom mogu uključivati dodavanje vitamina C i antioksidansa u prehranu, smanjenje unosa napitaka zaslađenih šećerom te pomoć pri mršavljenju. Ipak, ne biste je trebali piti prečesto.

Jedna čaša vode s limunom, pripremljena od jednog iscijeđenog limuna težine 48 grama, sadrži 10,6 kalorija. Također osigurava oko 21% preporučenog dnevnog unosa vitamina C, 2% folata te po 1% kalija, vitamina B1 i vitamina B5, kao i 0,5% vitamina B2.

Šest koristi od vode s limunom

U nastavku donosimo šest načina na koje tijelo može imati koristi od redovitog pijenja vode s limunom.

1. Potiče hidrataciju

Dovoljan unos vode ključan je za vaše cjelokupno zdravlje jer pomaže u sprječavanju dehidracije, stanja koje može uzrokovati niz simptoma. Ti simptomi uključuju umor, pojačanu žeđ, suhu kožu i usne, glavobolje, lupanje srca, pregrijavanje i zatvor.

Ne vole svi okus obične vode, pa dodavanje limunova soka može pomoći da popijete više tekućine. Stručnjaci preporučuju da odrasli dnevno unesu šest do osam čaša vode od oko 2,5 dl.

2. Dobar izvor vitamina C

Citrusno voće poput limuna sadrži vitamin C, antioksidans koji pomaže zaštititi stanice od slobodnih radikala — molekula koje uzrokuju upalu u tijelu i mogu dovesti do raznih bolesti.

Vitamin C također ima važnu ulogu u sintezi kolagena i L-karnitina, metabolizmu proteina, regeneraciji drugih antioksidansa, usporavanju razvoja određenih karcinoma i kardiovaskularnih bolesti, apsorpciji željeza te proizvodnji hormona. S druge strane, nedovoljan unos vitamina C može dovesti do povećane podložnosti infekcijama, suhoće usta, kože i očiju, umora, nesanice te klimavosti zuba.

3. Može pomoći pri mršavljenju

Pijenje vode s limunom može povećati unos tekućine, što se često preporučuje kao strategija za mršavljenje, iako su dokazi ograničeni.

Jedno istraživanje iz 2018. pokazalo je da su osobe koje su pile vodu prije obroka pojele manje hrane nego one koje nisu, iako nisu osjećale značajno veću sitost. Autori su zaključili da bi unos vode prije obroka mogao biti učinkovita strategija za mršavljenje, iako točan mehanizam još nije poznat.

4. Jednostavna alternativa zaslađenim napicima

Zaslađeni napici poput sokova, gaziranih pića i energetskih napitaka glavni su izvor dodanih šećera u prehrani. Smjernice preporučuju da manje od 10% dnevnog kalorijskog unosa dolazi iz dodanih šećera.

Redovita konzumacija takvih napitaka može povećati rizik od debljanja, pretilosti, dijabetesa tipa 2, bolesti srca, bolesti bubrega i jetre, karijesa i gihta. Voda s limunom može biti zdrava i prirodna alternativa za gašenje žeđi i želje za slatkim.

5. Limunska kiselina pomaže u prevenciji bubrežnih kamenaca

Limunska kiselina iz limuna može pomoći u sprječavanju nastanka bubrežnih kamenaca. Citrat, sastavni dio limunske kiseline, može smanjiti kiselost mokraće i čak razgraditi manje kamence. Preporučuje se konzumacija limunova soka razrijeđenog vodom kao dodatna mjera uz terapiju.

6. Može poboljšati probavu

Pijenje vode s limunom prije obroka može potaknuti i poboljšati probavu. Istraživanja su pokazala da limunska kiselina može povećati lučenje želučane kiseline, koja pomaže razgradnji hrane, piše Healthline.

U jednoj studiji sudionici su pili vodu ili vodu s limunom prije obroka tijekom četiri tjedna. Rezultati su pokazali da voda s limunom može potaknuti probavu i peristaltiku, odnosno valovite kontrakcije koje pomiču hranu kroz probavni sustav. Ipak, potrebna su dodatna istraživanja.

Nuspojave vode s limunom

Voda s limunom općenito je sigurna za konzumaciju, ali postoje i moguće nuspojave. Limunska kiselina može dugoročno oštetiti zubnu caklinu, pa se preporučuje piti kroz slamku i nakon toga isprati usta vodom.

Također, agrumi kod nekih ljudi mogu povećati proizvodnju želučane kiseline i uzrokovati žgaravicu.

