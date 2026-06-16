Mnogi ljubitelji doručka uništavaju jaja, a da toga nisu ni svjesni. Potraga za savršeno pečenim jajetom, s tekućim žumanjkom i potpuno pečenim bjelanjkom, za mnoge je vječni izazov. No, jedan poznati televizijski kuhar podijelio je svoju sigurnu tehniku za pripremu bez greške, koja je toliko jednostavna da ćete se zapitati kako je niste znali ranije.

Američka kulinarska zvijezda Michael Symon, dobro poznato lice s kanala Food Network, iskoristio je TikTok kako bi podijelio svoje stručne savjete i osigurao da vaš doručak bude bez uništenih žumanjaka i prepečenih, hrskavih rubova. Njegova metoda ne zahtijeva okretanje jaja, čime se eliminira najveći rizik - pucanje žumanjka.

Metoda koja je pokrenula raspravu

U svom videu, Symon započinje s osnovama. "Prva stvar, imam tavu s neprianjajućim dnom. Stavit ću je na srednje jaku vatru", objašnjava dok demonstrira postupak. Stručnjak zatim preporučuje postupno zagrijavanje tave prije dodavanja neslanog maslaca, puštajući ga da se "nježno otopi".

Za sve one kojima komadići ljuske redovito završe u tavi, nudi jednostavno, ali učinkovito rješenje koje koriste i mnogi profesionalci. "Ako niste sigurni u razbijanju jaja, nema problema", umiruje gledatelje. Potiče početnike da jaje prvo razbiju u zasebnu zdjelicu. Time se ne samo sprječava upadanje komadića ljuske u tavu, već se i značajno olakšava prebacivanje jajeta u tavu bez oštećenja žumanjka.

@foodnetwork fry a perfect egg EVERY single time with michael symon’s tips 🍳 ♬ original sound - Food Network

Nakon što je jaje u tavi, Symon demonstrira kako postići besprijekorno jaje na oko bez potrebe za okretanjem. "Ne moramo se brinuti o okretanju ako ne želimo", objašnjava. Umjesto toga, predlaže dvije opcije: ili neprestano prelijevati jaje otopljenim maslacem iz tave (tehnika poznata kao "basting") ili jednostavno staviti poklopac na tavu. Para koja se stvara ispod poklopca nježno će skuhati vrh jajeta, ostavljajući žumanjak savršeno tekućim.

Stari trik u novom ruhu?

Iako je Symonova metoda za mnoge na TikToku bila otkriće, iskusniji kuhari prepoznat će da se radi o provjerenoj tehnici. Sličan pristup koristi i slavni britanski kuhar Jamie Oliver, koji također preporučuje korištenje poklopca kako bi se jaje termički obradilo uz pomoć pare za otprilike jednu i pol do dvije minute.

Foto: Pexels

U svijetu profesionalnog kulinarstva postoji čitav niz pristupa. Primjerice, Gordon Ramsay koristi kombinaciju maslinovog ulja i maslaca. On započinje pečenje na ulju, a zatim dodaje komadiće maslaca koji se zapjeni i pomaže u kuhanju bjelanjka i žumanjka, dajući jajima poseban okus. Odabir masnoće česta je tema rasprava; dok većina preporučuje maslac zbog bogatijeg okusa, ulja imaju višu točku dimljenja, što omogućuje pečenje na nižim temperaturama i rezultira savršeno bijelim bjelanjkom bez smeđih rubova.

Podijeljene reakcije na društvenim mrežama

Kao što to često biva s jednostavnim savjetima na internetu, Symonov video brzo je pokrenuo žustru raspravu među gledateljima. Dok su jedni bili zahvalni, drugi su ostali potpuno zbunjeni da takav savjet uopće postoji, piše Mirror.

"Zar ljudi stvarno ne znaju kako ispeći jaje?" upitao je jedan korisnik u nevjerici. Drugi je bio jednako kritičan prema opremi koju kuhar koristi, komentirajući: "Izgubio me kod tave s neprianjajućim dnom."

Ipak, nisu sve reakcije bile negativne. Mnogi su u ovom jednostavnom triku pronašli spas. Jedna je korisnica podijelila svoje olakšanje: "Posljednjih nekoliko tjedana toliko sam frustrirana zbog svojih jaja. To sam zadržala potpuno za sebe. Moj 'For You Page' me ponekad stvarno iznenadi." Njezin komentar savršeno ilustrira kako ono što je za nekoga osnova, za drugoga može biti rješenje dugogodišnjeg problema.

Na kraju, čini se da ne postoji jedan, univerzalan način za pripremu savršenog jajeta. Bilo da koristite Symonovu metodu s poklopcem, Ramsayjev trik s maslacem ili neku svoju tehniku, najvažnije je pronaći ono što vama najviše odgovara. No, dijeljenje ovakvih jednostavnih savjeta pokazuje da i u najosnovnijim kulinarskim zadacima uvijek postoji prostor za učenje i usavršavanje.

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