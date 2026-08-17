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Cruz Beckham objavom zaintrigirao pratitelje: Fotografijom šalje poruku otuđenom bratu?

Cruz Beckham objavom zaintrigirao pratitelje: Fotografijom šalje poruku otuđenom bratu?
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Foto: CYRIL PECQUENARD/Sipa Press/Profimedia

Komentari ispod objave brzo su se ispunili porukama podrške

17.8.2026.
17:35
Antonela Ištvan
CYRIL PECQUENARD/Sipa Press/Profimedia
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Najmlađi sin Davida (51) i Victorije Beckham (52), 21-godišnji glazbenik u usponu Cruz Beckham, naizgled bezbrižnom objavom s ljetovanja pokrenuo je lavinu komentara i nagađanja o pomirenju unutar najpoznatije britanske obitelji. Iako objava nema opisa, jedna od sedam fotografija govori više od tisuću riječi i budi nadu u razrješenje višemjesečnih obiteljskih napetosti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by CRUZ (@cruzbeckham)

 

Nostalgična fotografija 

Usred niza fotografija koje prikazuju idilične trenutke s ljetovanja, za koje se vjeruje da je na obiteljskoj jahti u talijanskom Portofinu, Cruz je uključio i jednu staru fotografiju iz djetinjstva. Na njoj pozira bez majice, zagrljen sa svojom starijom braćom, Brooklynom (27) i Romeom (23). Upravo je taj nostalgični prizor privukao najviše pažnje, s obzirom na to da su mediji mjesecima izvještavali o narušenim odnosima između najstarijeg sina Brooklyna i ostatka obitelji, što je kulminiralo njegovom javnom izjavom o zategnutim odnosima s roditeljima u siječnju ove godine.

Cruz Beckham objavom zaintrigirao pratitelje: Fotografijom šalje poruku otuđenom bratu?
Foto: UPPA/Photoshot/Topfoto/Profimedia
Cruz Beckham objavom zaintrigirao pratitelje: Fotografijom šalje poruku otuđenom bratu?
Foto: Justin Goff/Goff Photos/Profimedia

Obožavatelji su Cruzov potez odmah protumačili kao pružanje maslinove grančice i jasan znak dobre volje prema otuđenom bratu. Komentari ispod objave brzo su se ispunili porukama podrške. "Braća zauvijek", "Obitelj je sve! Nadam se da ćete se svi ponovno povezati", i "Brooklyn se na toj slici zapravo smije... vrlo slatka fotografija", samo su neke od reakcija koje pokazuju kako javnost priželjkuje pomirenje Beckhamovih. Ovaj potez mnogi vide kao gestu dobre volje u vrijeme kada se obitelj suočava s novim medijskim pritiskom zbog izlaska knjige koja navodno otkriva detalje njihovih internih borbi.

Između glazbe i obitelji

Dok se bavi obiteljskim odnosima, Cruz istovremeno proživljava ključne trenutke u svojoj glazbenoj karijeri. Njegov debitantski EP pod nazivom "Wear & Tear" trebao bi izaći 21. kolovoza, samo nekoliko dana nakon ove objave. Mladi glazbenik, čiji se zvuk opisuje kao mješavina indie i psihodeličnog popa, već je objavio nekoliko uspješnih singlova i nastupa sa svojim bendom The Breakers.

Cruz Beckham objavom zaintrigirao pratitelje: Fotografijom šalje poruku otuđenom bratu?
Foto: CRYSTAL PIX/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Čini se da je ljetovanje u Italiji prijeko potreban odmor prije novih profesionalnih izazova. Ostale fotografije u objavi prikazuju ga kako uživa u malim životnim zadovoljstvima: sudjeluje u tečaju kuhanja, opušta se uz more i svira svoju gitaru s pogledom na zalazak sunca. Ovaj spoj privatnog, nostalgičnog i profesionalnog čini ovu objavu posebno zanimljivom.

 

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