Ovo nipošto nije obično jelo: Mnogi su na njemu odrasli, a mi imamo najbolji recept

Miris pirjanog luka i paprike jedan je od najprepoznatljivijih vjesnika ljeta. Za mnoge, on asocira na tradicionalnu domaću kuhinju i jelo koje desetljećima predstavlja nezaobilazan dio obiteljskih jelovnika diljem regije – sataraš.

Ovo jednostavno, a nutritivno bogato jelo od povrća temelji se na paprici, rajčici i luku. Iako su osnovni sastojci uvijek isti, postoje razlike u detaljima pripreme koje utječu na konačni okus i teksturu, pretvarajući običan obrok u kulinarski doživljaj.

Sataraš je nevjerojatno svestran. Može biti lagani samostalni obrok, idealan za vruće ljetne dane, ali i savršen prilog uz meso s roštilja, pire krumpir ili kuhanu rižu.

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Recept za klasični sataraš

Uspjeh svakog recepta leži u kvaliteti namirnica. Za sočan sataraš preporučuje se odabir zrelih, mesnatih paprika, po mogućnosti u različitim bojama radi vizualne privlačnosti, te zrelih rajčica koje su pune soka i slatkoće. Odabir masnoće jedna je od glavnih razlika u pripremi ovog jela. Dok se u mediteranskim i urbanim krajevima najčešće koristi maslinovo ili suncokretovo ulje, u kontinentalnim dijelovima, posebice Slavoniji se preferira upotreba domaće svinjske masti.

Sastojci:

1 kg svježe paprike (kombinacija boja po želji)

500 g zrele rajčice

2 veće glavice luka (crvenog ili žutog)

3 do 4 žlice ulja ili svinjske masti

Sol i svježe mljeveni papar po ukusu

prstohvat šećera, 1 do 2 češnja češnjaka

Postupak:

Luk očistite i narežite na rebarca. Papriku operite, očistite od sjemenki i narežite na trakice ili veće kocke. Ključan korak za profinjeniju teksturu jela je guljenje rajčice. Rajčice na dnu lagano zarežite u obliku križa, potopite u kipuću vodu na otprilike minutu, a zatim ih prebacite u hladnu vodu. Nakon toga, kožica se lako skida. Oguljene rajčice nasjeckajte na kockice. U široj posudi zagrijte masnoću po izboru. Dodajte nasjeckani luk i pirjajte ga na umjerenoj vatri dok ne postane staklast i ne omekša. Na luk dodajte pripremljenu papriku. Pirjajte do 15 minuta, uz povremeno miješanje, kako bi paprika omekšala i otpustila svoje arome. Zatim dodajte nasjeckanu rajčicu. Posolite i popaprite po ukusu. Jelo kuhajte na laganoj vatri, bez dodavanja vode, jer povrće ispušta dovoljno vlastite tekućine. Uz povremeno miješanje, sataraš se kuha sve dok višak tekućine ne ispari, a povrće se ne sjedini u gust i mirisan umak.

@kuvanje_sa_ninom Sataraš 🔸 Potrebno: - 2 glavice crnog luka, - 3 paprike, - 2 paradajza, - 3 jajeta, - začini: so, biber i suvi začin. 🔹 Priprema: Na malo ulja propržite crni luk. Dodate papriku. Krčkate. Pa dodate paradajz. Začinite, poklopite i pustite 10-15 minuta uz povremeno mešanje. Na kraju dodajete jaja i pržite dok se ne isprži sve. Prijatno! ♥️ ♬ original sound - Nina Novakovic

Savjeti za savršen okus

Iskusni kuhari znaju da se savršenstvo krije u detaljima. Jedan od najvažnijih savjeta jest balansiranje kiselosti rajčice. Ako su rajčice previše kisele, prstohvat šećera dodan pred kraj kuhanja značajno će poboljšati i zaokružiti okus. Još jedan, manje poznat trik jest da se tijekom kuhanja u sataraš ubaci jedna cijela, oguljena mrkva. Ona će prirodno upiti višak kiseline, a prije posluživanja se jednostavno izvadi.

Za one koji vole intenzivnije, pomalo dimljene arome, preporučuje se paprike prije sjeckanja kratko ispeći u pećnici ili na roštilju, dok im kožica ne pocrni. Nakon toga se lako gule, a jelu daju nevjerojatnu dubinu okusa. Češnjak, ako ga koristite, uvijek dodajte pred sam kraj kako ne bi zagorio i postao gorak, već jelu podario svježu, pikantnu aromu.

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