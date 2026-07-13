Ovo nipošto nije obično jelo: Mnogi su na njemu odrasli, a mi imamo najbolji recept
Sataraš je više od jela, on predstavlja okus ljeta i potvrđuje da najjednostavniji sastojci često rezultiraju najbogatijim okusima
Miris pirjanog luka i paprike jedan je od najprepoznatljivijih vjesnika ljeta. Za mnoge, on asocira na tradicionalnu domaću kuhinju i jelo koje desetljećima predstavlja nezaobilazan dio obiteljskih jelovnika diljem regije – sataraš.
Ovo jednostavno, a nutritivno bogato jelo od povrća temelji se na paprici, rajčici i luku. Iako su osnovni sastojci uvijek isti, postoje razlike u detaljima pripreme koje utječu na konačni okus i teksturu, pretvarajući običan obrok u kulinarski doživljaj.
Sataraš je nevjerojatno svestran. Može biti lagani samostalni obrok, idealan za vruće ljetne dane, ali i savršen prilog uz meso s roštilja, pire krumpir ili kuhanu rižu.
Recept za klasični sataraš
Uspjeh svakog recepta leži u kvaliteti namirnica. Za sočan sataraš preporučuje se odabir zrelih, mesnatih paprika, po mogućnosti u različitim bojama radi vizualne privlačnosti, te zrelih rajčica koje su pune soka i slatkoće. Odabir masnoće jedna je od glavnih razlika u pripremi ovog jela. Dok se u mediteranskim i urbanim krajevima najčešće koristi maslinovo ili suncokretovo ulje, u kontinentalnim dijelovima, posebice Slavoniji se preferira upotreba domaće svinjske masti.
Sastojci:
- 1 kg svježe paprike (kombinacija boja po želji)
- 500 g zrele rajčice
- 2 veće glavice luka (crvenog ili žutog)
- 3 do 4 žlice ulja ili svinjske masti
- Sol i svježe mljeveni papar po ukusu
- prstohvat šećera, 1 do 2 češnja češnjaka
Postupak:
- Luk očistite i narežite na rebarca. Papriku operite, očistite od sjemenki i narežite na trakice ili veće kocke. Ključan korak za profinjeniju teksturu jela je guljenje rajčice. Rajčice na dnu lagano zarežite u obliku križa, potopite u kipuću vodu na otprilike minutu, a zatim ih prebacite u hladnu vodu. Nakon toga, kožica se lako skida. Oguljene rajčice nasjeckajte na kockice.
- U široj posudi zagrijte masnoću po izboru. Dodajte nasjeckani luk i pirjajte ga na umjerenoj vatri dok ne postane staklast i ne omekša.
- Na luk dodajte pripremljenu papriku. Pirjajte do 15 minuta, uz povremeno miješanje, kako bi paprika omekšala i otpustila svoje arome.
- Zatim dodajte nasjeckanu rajčicu. Posolite i popaprite po ukusu. Jelo kuhajte na laganoj vatri, bez dodavanja vode, jer povrće ispušta dovoljno vlastite tekućine.
- Uz povremeno miješanje, sataraš se kuha sve dok višak tekućine ne ispari, a povrće se ne sjedini u gust i mirisan umak.
Savjeti za savršen okus
Iskusni kuhari znaju da se savršenstvo krije u detaljima. Jedan od najvažnijih savjeta jest balansiranje kiselosti rajčice. Ako su rajčice previše kisele, prstohvat šećera dodan pred kraj kuhanja značajno će poboljšati i zaokružiti okus. Još jedan, manje poznat trik jest da se tijekom kuhanja u sataraš ubaci jedna cijela, oguljena mrkva. Ona će prirodno upiti višak kiseline, a prije posluživanja se jednostavno izvadi.
Za one koji vole intenzivnije, pomalo dimljene arome, preporučuje se paprike prije sjeckanja kratko ispeći u pećnici ili na roštilju, dok im kožica ne pocrni. Nakon toga se lako gule, a jelu daju nevjerojatnu dubinu okusa. Češnjak, ako ga koristite, uvijek dodajte pred sam kraj kako ne bi zagorio i postao gorak, već jelu podario svježu, pikantnu aromu.
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