Jelo iz jedne posude: Recept za sočne kobasice i hrskave krumpire s tajnim sastojkom

Pronaći ideju za brzu i ukusnu večeru tijekom radnog tjedna često je izazov. Potrebno je osmisliti nešto jednostavno za pripremu, što neće zahtijevati dugo stajanje uz štednjak, a u čemu će uživati cijela obitelj. Ako ste upali u monotoniju i tražite rješenje, ono je jednostavnije no što mislite: pripremite sočne kobasice i hrskave krumpire iz jedne tepsije.

Jelo koje štedi vrijeme i posuđe

Ipak, postoji jedan obrok koji se ističe kao pouzdana opcija za ukusnu i zasitnu večeru, a koji će vas oduševiti praktičnošću. Riječ je o jelu s kobasicama iz jedne tepsije koje ne zahtijeva gotovo nikakav trud, dok okusom nadmašuje sva očekivanja. Cijeli obrok priprema se u jednoj posudi za pečenje, a pećnica odrađuje većinu posla, što vam omogućuje da se posvetite drugim stvarima ili jednostavno odmorite.

Spoj tradicije i modernih okusa

Kobasice su, kao jedna od najstarijih mesnih prerađevina na svijetu, duboko ukorijenjene u našu gastronomsku tradiciju. Njihova povijest seže tisućama godina u prošlost, no danas doživljavaju svojevrsnu renesansu u modernim kuhinjama. Iako ih često vežemo uz roštilj ili teža, tradicionalna zimska jela, recepti poput ovoga pokazuju njihovu nevjerojatnu svestranost.

Kombiniranjem s raznovrsnim povrćem i neočekivanim dodacima, klasične kobasice pretvaraju se u cjelovit i nutritivno bogatiji obrok. Naravno, stručnjaci za prehranu savjetuju umjerenu konzumaciju zbog udjela masti i soli, no kada su uparene s obiljem povrća, mogu biti dio uravnoteženog i iznimno ukusnog obroka koji će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca.

Recept za kobasice s pestom i mladim krumpirom

Ovaj jednostavan recept donosi savršenu kombinaciju sočnih kobasica i hrskavog krumpira, a sve je obogaćeno jednim posebnim sastojkom koji mu daje mediteranski prizvuk.

Sastojci (za 4 osobe):

vrećica mladog krumpira

8 kvalitetnih kobasica po izboru

1 crveni luk

4 češnja češnjaka

3 pune žlice pesta

200 g smrznutog graška

maslinovo ulje

sol i svježe mljeveni papar

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 220°C (200°C s ventilatorom). Mladi krumpir dobro operite i stavite kuhati u posoljenu vodu. Kuhajte ga desetak minuta nakon što voda zavrije, tek toliko da malo omekša. Pažljivo ocijedite krumpir i prebacite ga u veliku tepsiju. Dnom čaše nježno pritisnite svaki krumpir kako bi lagano puknuo. Ovaj korak je ključan za hrskavost. Po krumpiru rasporedite kobasice, krupno nasjeckani crveni luk i cijele, oguljene češnjeve češnjaka. Pazite da ostavite dovoljno mjesta između sastojaka za ravnomjerno pečenje. Sve obilno prelijte maslinovim uljem te začinite solju i paprom po ukusu. Stavite tepsiju u zagrijanu pećnicu i pecite oko 35 minuta, odnosno dok kobasice ne porumene, a krumpir ne postane zlatan i hrskav. Izvadite tepsiju iz pećnice pa dodajte smrznuti grašak i tri pune žlice pesta. Nježno promiješajte kako bi se svi sastojci obložili aromatičnim umakom. Vratite jelo u vruću pećnicu na još 5 minuta. To će biti dovoljno da se grašak skuha, a svi okusi prožmu. Poslužite odmah i uživajte.

Dodatni savjeti za savršen okus

Iako je recept sam po sebi odličan i zaokružen, postoji nekoliko trikova za njegovu prilagodbu vašem ukusu. Ako imate fritezu na vrući zrak, možete kobasice prethodno peći u njoj pet minuta prije nego što ih dodate u tepsiju. Time ćete osigurati da budu još sočnije iznutra, a hrskavije izvana.

#foodtok #sausagetraybake #traybake #sausages #rootvegetables #viral #fyp #greenpestog #greenpesto #comfortfood #roastedveggies #traybakerecipe #pestovegtables ♬ Diet Pepsi - Addison Rae @jessicaemmaleelewis Pesto Sausage Traybake 🥦🥔🍴 After everyone loved the last tray bake so I thought I’d make another one! Who doesn’t love pesto! 𝗜𝗻𝗴𝗿𝗲𝗱𝗶𝗲𝗻𝘁𝘀 (Serves 2) • 500g Baby potatoes • 1 Red Onion • 2 tbsp Olive oil • 1 tsp Italian herbs • 1 tsp Garlic granules • Salt and pepper to taste • 4-6 Sausages • 50g Tenderstem • 50g Green beans • 50g Green pesto • Parmesan to serve 𝗠𝗲𝘁𝗵𝗼𝗱 1. Heat the oven to 180C. Slice up all your vegetables. Parboil the potato’s for 5 minutes. 2. Add the potato’s and red onion into an oven proof dish. Cover in oil and season with Italian herbs, garlic granules, salt and pepper. Top with the sausages and cook for 30 minutes before removing from the oven. 3. Add in the tenderstem and green beans. Spoon over the green pesto and turn your sausages. Add back into the oven for another 25 minutes. 4. Finally time to serve up. I added some of the pesto oil and a sprinkle of parmesan! #foodblogger

Također, slobodno eksperimentirajte s povrćem ovisno o sezoni. Uz krumpir i luk odlično se slažu i komadići paprike, kolutovi tikvice ili prepolovljene cherry rajčice, koje možete dodati na polovici pečenja. Umjesto klasičnih svinjskih, bez problema možete koristiti i pileće, pureće ili neke druge kobasice po želji za nešto lakšu verziju obroka.

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