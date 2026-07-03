Jelo iz jedne posude: Recept za sočne kobasice i hrskave krumpire s tajnim sastojkom
Ako ste upali u monotoniju i tražite rješenje za brzi obrok, ono je jednostavnije no što mislite. Pripremite sočne kobasice i hrskave krumpire iz jedne tepsije
Pronaći ideju za brzu i ukusnu večeru tijekom radnog tjedna često je izazov. Potrebno je osmisliti nešto jednostavno za pripremu, što neće zahtijevati dugo stajanje uz štednjak, a u čemu će uživati cijela obitelj. Ako ste upali u monotoniju i tražite rješenje, ono je jednostavnije no što mislite: pripremite sočne kobasice i hrskave krumpire iz jedne tepsije.
Jelo koje štedi vrijeme i posuđe
Ipak, postoji jedan obrok koji se ističe kao pouzdana opcija za ukusnu i zasitnu večeru, a koji će vas oduševiti praktičnošću. Riječ je o jelu s kobasicama iz jedne tepsije koje ne zahtijeva gotovo nikakav trud, dok okusom nadmašuje sva očekivanja. Cijeli obrok priprema se u jednoj posudi za pečenje, a pećnica odrađuje većinu posla, što vam omogućuje da se posvetite drugim stvarima ili jednostavno odmorite.
Spoj tradicije i modernih okusa
Kobasice su, kao jedna od najstarijih mesnih prerađevina na svijetu, duboko ukorijenjene u našu gastronomsku tradiciju. Njihova povijest seže tisućama godina u prošlost, no danas doživljavaju svojevrsnu renesansu u modernim kuhinjama. Iako ih često vežemo uz roštilj ili teža, tradicionalna zimska jela, recepti poput ovoga pokazuju njihovu nevjerojatnu svestranost.
Kombiniranjem s raznovrsnim povrćem i neočekivanim dodacima, klasične kobasice pretvaraju se u cjelovit i nutritivno bogatiji obrok. Naravno, stručnjaci za prehranu savjetuju umjerenu konzumaciju zbog udjela masti i soli, no kada su uparene s obiljem povrća, mogu biti dio uravnoteženog i iznimno ukusnog obroka koji će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca.
Recept za kobasice s pestom i mladim krumpirom
Ovaj jednostavan recept donosi savršenu kombinaciju sočnih kobasica i hrskavog krumpira, a sve je obogaćeno jednim posebnim sastojkom koji mu daje mediteranski prizvuk.
Sastojci (za 4 osobe):
- vrećica mladog krumpira
- 8 kvalitetnih kobasica po izboru
- 1 crveni luk
- 4 češnja češnjaka
- 3 pune žlice pesta
- 200 g smrznutog graška
- maslinovo ulje
- sol i svježe mljeveni papar
Priprema:
- Zagrijte pećnicu na 220°C (200°C s ventilatorom). Mladi krumpir dobro operite i stavite kuhati u posoljenu vodu. Kuhajte ga desetak minuta nakon što voda zavrije, tek toliko da malo omekša.
- Pažljivo ocijedite krumpir i prebacite ga u veliku tepsiju. Dnom čaše nježno pritisnite svaki krumpir kako bi lagano puknuo. Ovaj korak je ključan za hrskavost.
- Po krumpiru rasporedite kobasice, krupno nasjeckani crveni luk i cijele, oguljene češnjeve češnjaka. Pazite da ostavite dovoljno mjesta između sastojaka za ravnomjerno pečenje.
- Sve obilno prelijte maslinovim uljem te začinite solju i paprom po ukusu. Stavite tepsiju u zagrijanu pećnicu i pecite oko 35 minuta, odnosno dok kobasice ne porumene, a krumpir ne postane zlatan i hrskav.
- Izvadite tepsiju iz pećnice pa dodajte smrznuti grašak i tri pune žlice pesta. Nježno promiješajte kako bi se svi sastojci obložili aromatičnim umakom.
- Vratite jelo u vruću pećnicu na još 5 minuta. To će biti dovoljno da se grašak skuha, a svi okusi prožmu. Poslužite odmah i uživajte.
Dodatni savjeti za savršen okus
Iako je recept sam po sebi odličan i zaokružen, postoji nekoliko trikova za njegovu prilagodbu vašem ukusu. Ako imate fritezu na vrući zrak, možete kobasice prethodno peći u njoj pet minuta prije nego što ih dodate u tepsiju. Time ćete osigurati da budu još sočnije iznutra, a hrskavije izvana.
Također, slobodno eksperimentirajte s povrćem ovisno o sezoni. Uz krumpir i luk odlično se slažu i komadići paprike, kolutovi tikvice ili prepolovljene cherry rajčice, koje možete dodati na polovici pečenja. Umjesto klasičnih svinjskih, bez problema možete koristiti i pileće, pureće ili neke druge kobasice po želji za nešto lakšu verziju obroka.
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