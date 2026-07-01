Recept koji donosi svježinu: Nova verzija slavne tjestenine s neočekivanim sastojkom

Sjećate se viralne zapečene feta tjestenine koja je prije nekoliko godina ispraznila police trgovina? Poznata food blogerica Yumna Jawad, na društvenim mrežama poznatija kao Feel Good Foodie, sada je predstavila njezinu novu, zelenu verziju koja u klasični recept unosi svježinu i neočekivane sastojke.

Recept za zapečenu zelenu feta tjesteninu

Sastojci:

1 blok feta sira

Luk

Češnjak

Maslinovo ulje

Svježi bosiljak

Grašak (svježi ili smrznuti)

Tjestenina po izboru

Sol i papar po ukusu

♬ original sound - Feel Good Foodie @feelgoodfoodie Try this green baked feta pasta recipe. #CarbeDiemPartner If you love my baked feta pasta, this version is made with a green sauce and my new favorite high fiber pasta @Carbe Diem. Carbe Diem has 24g of fiber, 8g of protein per serving and lighter in net carbs than traditional pasta. But the best part is that it tastes like real pasta because it’s 100% wheat! #sogood

Priprema korak po korak:

U vatrostalnu posudu stavite blok feta sira, dodajte nasjeckani luk i češnjak. Sve obilno prelijte maslinovim uljem i pecite u prethodno zagrijanoj pećnici dok sir ne postane mekan i kremast, a povrće ne omekša. Dok se feta i povrće peku, skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju. Prije cijeđenja sačuvajte šalicu vode u kojoj se tjestenina kuhala. Izvadite posudu iz pećnice. U smjesu pečene fete, luka i češnjaka dodajte obilnu količinu svježeg bosiljka i grašak. Štapnim mikserom sve zajedno izmiksajte dok ne dobijete glatki, vibrantni zeleni umak. Ako je umak pregust, razrijedite ga s malo sačuvane vode od kuhanja tjestenine. U gotov umak dodajte kuhanu tjesteninu i dobro promiješajte kako bi se svi okusi sjedinili. Poslužite odmah.

Savjet više

Autorica u originalnom receptu koristi tjesteninu koja sadrži više vlakana i proteina te manje ugljikohidrata od klasične. Odabirom takve tjestenine, ovo jelo možete učiniti nutritivno još bogatijim i zasitnijim.

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