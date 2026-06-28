Savršena Cezar salata s tjesteninom: Zbog malog trika svi obožavaju i traže ovaj recept

Neka jela jednostavno postanu zaštitni znak ljeta. Bilo da se radi o klasičnoj krumpir salati ili nekom voćnom desertu, svatko od nas ima onaj jedan recept kojem se uvijek vraća. Za mnoge je to savršena, kremasta i zasitna salata od tjestenine, ali ova verzija s okusima legendarne Cezar salate apsolutni je pobjednik svakog okupljanja.

To je jelo koje se s ponosom nosi na svaki ljetni događaj, od opuštenih roštilja u dvorištu i druženja s prijateljima do piknika u parku. Gotovo je sigurno da će vas netko pitati za recept, a zdjela se uvijek vraća kući potpuno prazna.

Ova salata ima apsolutno sve što možete poželjeti od sjajnog ljetnog obroka. Spaja odvažne okuse tradicionalne Cezar salate, ali ih pretvara u nešto mnogo izdašnije i zasitnije zahvaljujući dodanoj tjestenini. Ujedno je nevjerojatno svestrana i dopušta brojne varijacije, a jednostavna je za pripremu. Osim toga, velika je prednost što se može pripremiti unaprijed, što je čini idealnim rješenjem za veća druženja.

Nezaobilazan prilog za svako druženje

Salate od tjestenine već su godinama nezaobilazan ljetni hit, osobito kao prilog uz roštilj. Cijenjene su zbog praktičnosti i prilagodljivosti, a ovaj recept podiže klasičnu ideju na novu razinu.

Kremasti dresing, hrskava panceta, slani parmezan i sočna piletina obavijaju svaki komadić tjestenine, stvarajući harmoniju koju je teško nadmašiti. To je jelo koje funkcionira i kao samostalan, lagan obrok, savršen za brzi ručak tijekom vrućih dana.

Recept za Cezar salatu s tjesteninom

Priprema je brza i ne zahtijeva posebne kulinarske vještine, a rezultat je jelo vrhunske kvalitete.

Sastojci (za veliku zdjelu):

300 g tjestenine po izboru

Tri glavice nasjeckane salate

Osam traka tanko narezane pancete

Tri kuhana pileća prsa, natrgana na komadiće

70 g parmezana, sitno naribanog ili narezanog na listiće

Krutoni (kockice prepečenog kruha)

Za dresing:

120 g majoneze

60 g grčkog jogurta

Dvije žlice limunovog soka

Jedna žlica dijon senfa

Jedna žlica Worcestershire umaka

Jedan češanj češnjaka, sitno nariban

40 g parmezana, sitno naribanog

Sol i svježe mljeveni papar po ukusu

Postupak pripreme:

Skuhajte tjesteninu u kipućoj, dobro posoljenoj vodi prema uputama na pakiranju, pazeći da ostane al dente (blago čvrsta). Na taj način zadržat će oblik i neće postati gnjecava nakon miješanja s dresingom. Kuhanu tjesteninu ocijedite, isperite pod mlazom hladne vode kako biste zaustavili proces kuhanja i stavite je sa strane. Dok se tjestenina hladi, ispecite pancetu dok ne postane hrskava, a zatim je odložite na papirnati ubrus da se ocijedi višak masnoće. Pileća prsa skuhajte ili ispecite prema uputama. Za bržu verziju možete koristiti i ostatke pečene piletine od prethodnog dana ili čak kupovnu pečenu piletinu. U velikoj zdjeli pjenjačom pomiješajte sve sastojke za dresing: majonezu, grčki jogurt, limunov sok, dijon senf, Worcestershire umak, češnjak i parmezan. Ako je smjesa pregusta, dodajte kap ili dvije hladne vode kako biste dobili gustu, ali tekuću konzistenciju. Začinite solju i paprom po ukusu, ali oprezno jer su panceta i parmezan već slani. U zdjelu s dresingom dodajte ohlađenu tjesteninu, natrganu piletinu i ohlađenu, izmrvljenu pancetu. Sve dobro promiješajte dok se sastojci ravnomjerno ne oblože umakom. Zatim dodajte nasjeckanu salatu i veći dio parmezana te još jednom lagano promiješajte. I evo ključnog trika koji čini razliku: tek netom prije posluživanja nježno umiješajte krutone. Ako ih dodate prerano, upit će vlagu iz dresinga i postati mekani. Ovako će zadržati svoju hrskavost i pružiti savršen kontrast kremastoj teksturi salate. Pospite preostalim parmezanom i dodajte još malo svježe mljevenog papra.

Dodatni savjeti za savršenu salatu

Iako recept dopušta slobodu, nekoliko detalja može dodatno poboljšati konačni rezultat. Kulinarski stručnjaci slažu se da je odabir oblika tjestenine važan. Najbolje su vrste koje imaju nabore i udubine, poput fusilla, cavatappija ili penna, jer se na njima dresing i sitni komadići sastojaka bolje zadržavaju.

Ako salatu pripremate unaprijed, pohranite je u hladnjaku, ali krutone i narezanu salatu pospremite odvojeno te ih umiješajte prije samog posluživanja. Ukoliko salata stajanjem postane suha jer je tjestenina upila tekućinu, jednostavno dodajte još malo grčkog jogurta ili žlicu limunovog soka kako biste joj vratili sočnost.

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