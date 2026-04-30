Ovo je tajna savršene krumpir salate: Glavnu ulogu igra jedan važan sastojak

S dolaskom toplijeg vremena i sezone roštiljanja, krumpir salata postaje nezaobilazan prilog na stolu. Prema kulinarskim stručnjacima, "čarobni" sastojak koji čini svu razliku je sok od kiselih krastavaca.

Novinarka Kaitlyn Yarbourgh je za Daily Star otkrila ovu tajnu koju je nasljedila od svoje bake, čiji je recept desetljećima bio omiljen u njihovoj obitelji. "Njezina krumpir salata ima onu posebnu oštrinu koje se nitko ne može zasititi. Donedavno sam mislila da je za to zaslužan samo obični žuti senf, ali bila sam u krivu", objasnila je.

Recept za kremastu krumpir salatu

Slani i kiselkasti okus soka od krastavaca jelu daje savršenu dozu kiselosti i slanoće. Mekani kuhani krumpir upija svu tekućinu, što objašnjava zašto je salata često još ukusnija idućeg dana. Ovaj dodatak se izvrsno stapa s kremastom teksturom majoneze i kiselog vrhnja, pružajući dodatnu eksploziju okusa koju je teško nadmašiti. Ako se želite pripremiti za sezonu roštilja, donosimo recept koji vrijedi isprobati.

Sastojci:

4 velika jaja

1,3 kg žutog krumpira, oguljenog

1/2 šalice soka od kiselih krastavaca, podijeljeno

Četvrtina žličice soli

1 šalica sitno naribanog parmezana

1/2 šalice majoneze

1/2 šalice kiselog vrhnja

1 žlica dijon senfa

6 kriški slanine

Trećina šalice sitno sjeckanog vlasca

Četvrtina šalice sjeckanih kiselih krastavaca

2 stabljike celera, sjeckane

Trećina šalice hrskavog prženog luka

Postupak:

Stavite jaja u manji lonac i prelijte ih vodom. Pustite da voda proključa na jakoj vatri, zatim maknite lonac s vatre i poklopite ga. Ostavite da jaja stoje deset minuta, a zatim ih ocijedite i prebacite u posudu s ledenom vodom kako bi se potpuno ohladila. Ogulite ih i narežite na četvrtine. Za to vrijeme, krumpir narežite na manje komade. Stavite ga u veliki lonac s hladnom vodom, posolite i dodajte četvrtinu šalice soka od kiselih krastavaca. Pustite da proključa na jakoj vatri, a zatim smanjite vatru i kuhajte deset do petnaest minuta, dok krumpir ne omekša. Ocijedite ga i ostavite sa strane. Za pripremu preljeva, u zdjeli pomiješajte parmezan, majonezu, kiselo vrhnje, senf i preostalu četvrtinu šalice soka od kiselih krastavaca. Prelijte umak preko još toplog krumpira i promiješajte. Kušajte i dodatno posolite ako je potrebno, a zatim ostavite da se ohladi. Na velikoj tavi na srednje jakoj vatri prepecite slaninu oko sedam minuta dok ne postane hrskava. Prebacite je na dasku za rezanje i narežite na komadiće. Ohlađenom krumpiru dodajte kuhana jaja, celer, sjeckane kisele krastavce te veći dio slanine i vlasca. Sve zajedno dobro promiješajte. Prilikom posluživanja, prebacite salatu u zdjelu i ukrasite je preostalom slaninom, vlascem i hrskavim prženim lukom. Dodavanje nekonvencionalnih sastojaka u klasična jela dio je šireg kulinarskog trenda koji potiče kreativnost u kuhinji. Bilo da se radi o soku od krastavaca, toploj juhi koja krumpiru daje sočnost ili hrskavim dodacima poput prepečene slanine, ovakvi mali trikovi mogu u potpunosti transformirati dobro poznata jela i pretvoriti ih u zvijezde stola.

