Savršen spoj za svaku priliku: Pripremite hrskavu piletinu i kremastu krumpir salatu

Kada se želiš počastiti savršenim spojem tekstura i okusa, panko piletina s kremastom krumpir salatom pravi je izbor. Zlatno-hrskava korica od panko mrvica daje piletini neodoljivu hrskavost, dok ju meka, kremasta salata od krumpira savršeno nadopunjuje blagom i osvježavajućom aromom. Ovo jelo jednako je dobro za obiteljski ručak, nedjeljni užitak ili elegantnu večeru — jednostavno, ukusno i uvijek uspješno.

Recept za panko piletinu s kremastom krumpir salatom

Sastojci:

Pileći medaljoni 300 g

Brašno

Jaja 2 kom

Panko mrvice

Krumpir 200 g

Baby špinat 50 g

Krastavac 1 kom

Rotkvice 50 g

Mladi luk 2 kom

Grčki jogurt Vilkis 100 g

Senf 1 žlica

Ocat

Maslinovo ulje

Med

Priprema:

Pileće medaljone malo istučemo, posolimo, popaprimo, paniramo i zatim pečemo u dubokoj masnoći dok ne dobijemo zlatnu boju. Piletinu stavimo na papir da ocijedimo višak masnoće. U posudi pomiješamo grčki jogurt, ulje, ocat, med i senf, a zatim u dressing dodamo prethodno kuhani krumpir, baby špinat, narezane krastavce, mladi luk i rotkvice.

