MAGNET /

Savršen spoj za svaku priliku: Pripremite hrskavu piletinu i kremastu krumpir salatu

Savršen spoj za svaku priliku: Pripremite hrskavu piletinu i kremastu krumpir salatu
Foto: Magnet

Zlatno-hrskava korica od panko mrvica daje piletini neodoljivu hrskavost, dok ju meka, kremasta salata od krumpira savršeno nadopunjuje blagom i osvježavajućom aromom

29.11.2025.
19:14
Magazin.hr
Magnet
Kada se želiš počastiti savršenim spojem tekstura i okusa, panko piletina s kremastom krumpir salatom pravi je izbor. Zlatno-hrskava korica od panko mrvica daje piletini neodoljivu hrskavost, dok ju meka, kremasta salata od krumpira savršeno nadopunjuje blagom i osvježavajućom aromom. Ovo jelo jednako je dobro za obiteljski ručak, nedjeljni užitak ili elegantnu večeru — jednostavno, ukusno i uvijek uspješno.

Recept za panko piletinu s kremastom krumpir salatom 

Sastojci: 

  • Pileći medaljoni 300 g 
  • Brašno  
  • Jaja 2 kom 
  • Panko mrvice  
  • Krumpir 200 g 
  • Baby špinat 50 g 
  • Krastavac 1 kom 
  • Rotkvice 50 g 
  • Mladi luk 2 kom 
  • Grčki jogurt Vilkis 100 g 
  • Senf 1 žlica 
  • Ocat 
  • Maslinovo ulje 
  • Med 

Priprema: 

  1. Pileće medaljone malo istučemo, posolimo, popaprimo, paniramo i zatim pečemo u dubokoj masnoći dok ne dobijemo zlatnu boju.
  2. Piletinu stavimo na papir da ocijedimo višak masnoće. 
  3. U posudi pomiješamo grčki jogurt, ulje, ocat, med i senf, a zatim u dressing dodamo prethodno kuhani krumpir, baby špinat, narezane krastavce, mladi luk i rotkvice. 

