Savršen spoj za svaku priliku: Pripremite hrskavu piletinu i kremastu krumpir salatu

Minimum toksina i maksimum hranjivih tvari: Sedam vrsta riba koje su najzdravije za vas
Zlatno-hrskava korica od panko mrvica daje piletini neodoljivu hrskavost, dok ju meka, kremasta salata od krumpira savršeno nadopunjuje blagom i osvježavajućom aromom
Kada se želiš počastiti savršenim spojem tekstura i okusa, panko piletina s kremastom krumpir salatom pravi je izbor. Zlatno-hrskava korica od panko mrvica daje piletini neodoljivu hrskavost, dok ju meka, kremasta salata od krumpira savršeno nadopunjuje blagom i osvježavajućom aromom. Ovo jelo jednako je dobro za obiteljski ručak, nedjeljni užitak ili elegantnu večeru — jednostavno, ukusno i uvijek uspješno.
