Trik za savršena jaja na oko: Dodajte ovaj neočekivani sastojak i oduševit će vas

Pržena jaja, ili "jaja na oko", apsolutni su klasik svakog doručka. Brzo se pripremaju i gotovo ih je nemoguće pogrešno ispeći. Međutim, ako vam je uobičajeni način pripreme počeo djelovati pomalo predvidljivo ili bezlično, jedan stručnjak za hranu tvrdi da postoji jednostavan trik koji transformira okus u samo nekoliko sekundi.

Tajni sastojak je nešto što većina ljudi prolije ravno u sudoper – tekućina od kiselih krastavaca. TikToker, autor kuharica i gastro autor Dan Clapson, pokazao je pratiteljima kako podići jutarnja pržena jaja na novu razinu koristeći samo kapljicu tekućine koja ostaje na dnu staklenke kiselih krastavaca. Njegova metoda ne može biti jednostavnija, a rezultati su, prema reakcijama, iznenađujuće dobri, piše Express.

Kako funkcionira ovaj kulinarski trik?

Clapsonov pristup je vrlo izravan i ne zahtijeva nikakvu posebnu pripremu niti dodatno posuđe. Sve što vam treba su tava, jaja i staklenka kiselih krastavaca koju vjerojatno već imate u hladnjaku.

Postupak:

Započnite s prženjem jaja na uobičajen način, koristeći maslac ili ulje po želji. Kada su jaja gotovo pečena – bjelanjci su se stisnuli, a žumanjak je još uvijek tekuć – u tavu dodajte malu količinu tekućine iz staklenke kiselih krastavaca. Lagano nagnite tavu kako bi tekućina došla do rubova jaja, dopuštajući joj da zacvrči i stvori paru oko njih.

Ova tehnika zapravo funkcionira na principu deglaziranja, kada kiselina i začini iz tekućine prožimaju bjelanjak, dajući mu bogatiji okus.

Foto: Pexels

Učinkovitost tekućine od krastavaca

Ideja zapravo ima puno smisla kada malo bolje razmislite o sastavu te tekućine. Ona je već puna octa, soli, kopra, sjemenki gorušice i drugih začina. Često se koristi u marinadama za piletinu, preljevima za salate, umacima pa čak i u koktelima.

Dan Clapson u videu ističe: "Dodajte malo soka od kiselih krastavaca da dovršite pržena jaja i zahvalite mi kasnije." Naveo je i kako ovaj trik koristi "stalno".

Trik dodaje notu slanosti i kiselosti koja "podiže" jelo, a da pritom ne preuzima dominaciju nad okusom samih jaja. Kiselina pomaže smanjiti masnoću žumanjka i ulja na kojem se jaje pržilo, stvarajući uravnoteženiji okus.

Ako niste ljubitelj kiselog ili specifičnog okusa kopra, ovo možda nije za vas. No, ako tražite način da osvježite doručak bez kupovine novih namirnica, preostala tekućina u hladnjaku mogla bi biti najlakši način da pržena jaja učinite uzbudljivijima.

Korisnici na TikToku, brzo su reagirali na ovaj savjet. Jedna osoba je komentirala: "Ovo ću odmah isprobati", a druga osoba je dodala: "Dvije stvari koje volim, a nikad mi ne bi palo na pamet spojiti ih." Treća osoba je priznala kako to radi već godinama: "Oh moj Bože! Stavljam sok od krastavaca u jaja otkad sam bio mali!"

