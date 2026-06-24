Recept za osvježavajuće jelo: Poznati chef otkriva tajnu sicilijanske salate od krumpira

Talijanski chef s impresivnim životopisom, Francesco Mattana, donosi recept za jednostavno, a nevjerojatno bogato jelo - ''Insalata Pantesca''. Riječ je o sicilijanskoj salati od krumpira koja je puno više od običnog priloga, a čija tajna leži u nekoliko ključnih koraka i autohtonih namirnica.

Recept za ''Insalata Pantesca”

Sastojci:

Krumpir

Crveni luk

Sol

Ocat od crnog vina

''Pachino” rajčice (ili druge vrste cherry rajčice)

Slani kapari

Zelene masline

Svježi bosiljak

Origano

Ekstradjevičansko maslinovo ulje

#salad #potato #tomato #italianfood ♬ original sound - Francesco Mattana @our_cookingjourney Sicilian Potato Salad! 🥔 🇮🇹 This is Insalata Pantesca from the Pantelleria island, located between Sicily and Tunisia in the Mediterranean sea. This traditional recipe comes from there and is a true celebration of Mediterranean flavours that is so easy to make but has so much flavour. Boiled potatoes, fresh tomatoes, pickled red onions, fresh basil and oregano, savoury olives, capers and a generous drizzle of good quality extra virgin olive oil make an incredible potato salad that can be enjoyed on its own or as a side dish for chicken, steak, fish or even legumes. You’ll want to make this over and over again! Here are the ingredients 👇 Serves 2 3 large potatoes 300g pachino tomatoes or cherry tomatoes 1 large red onion 3 tbsp red wine vinegar 20g fresh basil 2 tsp dry oregano 70g green olives 2 heaped tsp capers Fine sea salt Freshly ground black pepper Extra virgin olive oil #sicilian " type="application/x-mpegURL" > To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Priprema korak po korak

Pripremite luk: Tanko narežite crveni luk, stavite ga u zdjelicu, posolite i prelijte vinskim octom. Pustite da se marinira dok pripremate ostale sastojke. Taj proces brzinskog kiseljenja omekšat će luk i dati mu posebnu slatkoću koja će prožeti cijelu salatu. Skuhajte krumpir: Krumpir skuhajte u ljusci, pustite da se malo ohladi, ogulite ga i narežite na veće komade. Sjedinite sastojke: U veliku zdjelu za salatu stavite kuhani krumpir. Dodajte mu rajčice, slane kapare, zelene masline te svježi bosiljak i origano. Na kraju dodajte i ocijeđeni marinirani luk. Začinite i poslužite: Sve sastojke povežite izdašnom količinom kvalitetnog ekstradjevičanskog maslinovog ulja. Nježno promiješajte i salata je spremna za posluživanje.

Recept s otoka između Sicilije i Tunisa

Ovo jelo potječe s vulkanskog otoka Pantelleria, smještenog između Sicilije i Tunisa. Upravo ta lokacija objašnjava jedinstvenu kombinaciju okusa. Rezultat je šarena i okusom bogata salata koja slavi jednostavnost i kvalitetu namirnica.

Od Sardinije do suradnje s Oliverom

Iza popularnog profila ''Our Cooking Journey”, koji dijeli autentične talijanske recepte, stoji chef Francesco Mattana. Rođen na Sardiniji, Mattana je kulinarsko umijeće gradio radeći kao chef u Italiji i Australiji, a prekretnica u karijeri bio je njegov angažman u Londonu, gdje je radio kao glavni chef-edukator u Školi kuhanja slavnog Jamieja Olivera. Njegova misija je promicanje autentične talijanske kuhinje i održivih metoda kuhanja, što je filozofija koju je prenio i u nedavno objavljenoj kuharici ''Jedi kao Sardinijac, živi do stote''.

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