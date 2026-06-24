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Recept za osvježavajuće jelo: Poznati chef otkriva tajnu sicilijanske salate od krumpira

Recept za osvježavajuće jelo: Poznati chef otkriva tajnu sicilijanske salate od krumpira
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Foto: Shutterstock

Iza popularnog profila ''Our Cooking Journey”, koji dijeli autentične talijanske recepte, stoji chef Francesco Mattana. Njegova misija je promicanje autentične talijanske kuhinje i održivih metoda kuhanja, što je filozofija koju je prenio i u nedavno objavljenoj kuharici pod naslovom 'Jedi kao Sardinijac, živi do stote

24.6.2026.
5:48
Antonela Ištvan
Shutterstock
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Talijanski chef s impresivnim životopisom, Francesco Mattana, donosi recept za jednostavno, a nevjerojatno bogato jelo - ''Insalata Pantesca''. Riječ je o sicilijanskoj salati od krumpira koja je puno više od običnog priloga, a čija tajna leži u nekoliko ključnih koraka i autohtonih namirnica.

Recept za ''Insalata Pantesca”

Sastojci: 

  • Krumpir
  • Crveni luk
  • Sol
  • Ocat od crnog vina
  • ''Pachino” rajčice (ili druge vrste cherry rajčice)
  • Slani kapari
  • Zelene masline
  • Svježi bosiljak
  • Origano
  • Ekstradjevičansko maslinovo ulje

Priprema korak po korak

  1. Pripremite luk: Tanko narežite crveni luk, stavite ga u zdjelicu, posolite i prelijte vinskim octom. Pustite da se marinira dok pripremate ostale sastojke. Taj proces brzinskog kiseljenja omekšat će luk i dati mu posebnu slatkoću koja će prožeti cijelu salatu.
  2. Skuhajte krumpir: Krumpir skuhajte u ljusci, pustite da se malo ohladi, ogulite ga i narežite na veće komade.
  3. Sjedinite sastojke: U veliku zdjelu za salatu stavite kuhani krumpir. Dodajte mu rajčice, slane kapare, zelene masline te svježi bosiljak i origano. Na kraju dodajte i ocijeđeni marinirani luk.
  4. Začinite i poslužite: Sve sastojke povežite izdašnom količinom kvalitetnog ekstradjevičanskog maslinovog ulja. Nježno promiješajte i salata je spremna za posluživanje.

Recept s otoka između Sicilije i Tunisa

Ovo jelo potječe s vulkanskog otoka Pantelleria, smještenog između Sicilije i Tunisa. Upravo ta lokacija objašnjava jedinstvenu kombinaciju okusa. Rezultat je šarena i okusom bogata salata koja slavi jednostavnost i kvalitetu namirnica.

Od Sardinije do suradnje s Oliverom

Iza popularnog profila ''Our Cooking Journey”, koji dijeli autentične talijanske recepte, stoji chef Francesco Mattana. Rođen na Sardiniji, Mattana je kulinarsko umijeće gradio radeći kao chef u Italiji i Australiji, a prekretnica u karijeri bio je njegov angažman u Londonu, gdje je radio kao glavni chef-edukator u Školi kuhanja slavnog Jamieja Olivera. Njegova misija je promicanje autentične talijanske kuhinje i održivih metoda kuhanja, što je filozofija koju je prenio i u nedavno objavljenoj kuharici ''Jedi kao Sardinijac, živi do stote''.

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DugovječnostReceptSalataKrumpirChef
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