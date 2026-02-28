Stručnjakinja otkrila: Ovo jednostavno jelo moglo bi zaštititi srce i sniziti kolesterol

Jedno popularno i jednostavno jelo moglo bi pomoći u zaštiti srca i snižavanju kolesterola. Prema riječima stručnjakinje, grah na tostu prepun je vitamina, minerala i antioksidansa, što ga čini iznenađujuće zdravim obrokom.

Dijetetičarka Dell Stanford objasnila je za British Heart Foundation (BHF), zašto ovaj jeftin i brz obrok može pomoći u smanjenju rizika od bolesti srca i krvožilnog sustava. Iako se većina konzerviranog graha smatra ultraprerađenom hranom zbog dodanih šećera, soli i sastojaka poput zgušnjivača ili konzervansa, Stanford tvrdi da i dalje može biti dio zdrave prehrane, piše Mirror.

Bogatstvo vlakana za zdravlje probave

Konzervirani grah, koji se najčešće priprema od haricot ili cannellini graha u umaku od rajčice, izuzetno je bogat vlaknima. Upravo vlakna pomažu u snižavanju razine kolesterola i održavanju zdravlja probavnog sustava.

"Grah iz konzerve ima nizak udio masti i visok udio vlakana. Sadrži topiva vlakna koja pomažu u snižavanju razine kolesterola te netopiva vlakna koja održavaju probavni sustav zdravim", pojasnila je Stanford. Dodala je kako samo polovica konzerve graha, porcija od otprilike 207 grama, osigurava gotovo trećinu preporučenog dnevnog unosa vlakana od trideset grama. Osim toga, grah je i zdrav izvor proteina.

Osim vlakana, ovaj jednostavan obrok donosi i druge važne nutrijente. Prema izvornom članku, grah sadrži biljne proteine te je prepun hranjivih tvari poput željeza, cinka i vitamina B skupine.

"Umak od rajčice bogat je likopenom, zaštitnim antioksidansom koji se povezuje sa smanjenim rizikom od bolesti srca i krvožilnog sustava. Zamjena dijela mesa koje jedete grahom odličan je način da smanjite unos nezdravih zasićenih masti, kontrolirate tjelesnu težinu i smanjite rizik od srčanih bolesti", nastavila je dijetetičarka.

Na što treba pripaziti?

Ipak, važno je biti svjestan udjela soli i šećera u konzerviranom grahu. "Pripazite na sadržaj soli i šećera", upozorila je Stanford.

Tipična porcija od pola konzerve (207 grama) sadrži oko 1,3 grama soli, što je 21 posto maksimalne preporučene dnevne količine. Ista porcija sadrži i oko devet grama šećera, što čini deset posto maksimalnog preporučenog dnevnog unosa. Većina tog šećera je dodana jer grah sam po sebi prirodno ne sadrži puno šećera, već on uglavnom dolazi iz umaka od rajčice.

Zbog toga je preporučljivo birati verzije konzerviranog graha sa smanjenim udjelom šećera i soli. Kako bi obrok bio još zdraviji, savjetuje se koristiti integralni kruh umjesto bijelog, čime se dodatno povećava unos vlakana.

