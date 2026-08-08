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Trener Osijeka nakon 'razbijanja' Rudeša: 'Imali smo sreće s golovima'

Trener Osijeka nakon 'razbijanja' Rudeša: 'Imali smo sreće s golovima'
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Nakon prošlosezonske borbe za ostanak, Osječani su u ovu sezonu krenuli znatno bolje

8.8.2026.
22:45
M.G.
Davor Puklavec/PIXSELL
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U prvoj utakmici 2. kola SHNL-a Osijek je u Velikoj Gorici kao gost svladao Rudeš sa 6-1 (4-0).

Nakon prošlosezonske borbe za ostanak, Osječani su u ovu sezonu krenuli znatno bolje ostvarivši dvije gostujuće pobjede u prva dva nastupa, a obe su stigle na istom mjestu jer u prije tjedan dana također u Velikoj Gorici svladali pravog domaćina na tom terenu Goricu.

Nakon uvjerljive pobjede nad Rudešom pred izjavu za MAX Sport dao je trener Osijeka Federico Bessone.

"Sretan sam zbog igrača, osobito zbog rezultata. Ipak, nismo počeli kako želimo. Napravili smo neke nepresiljene greške, ali dobro. Imali smo sreće s golovima i nakon toga smo bili u potpunoj kontroli. Nakon toga smo pokazali puni kapacitet koji ova momčad ima", poručio je.

OsijekNk RudešHnl
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