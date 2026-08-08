Lokomotiva se izjednačila s Osijekom na vrhu, Goricu skupo koštali promašaji

Nogometaši Lokomotive u susretu su 2. kola SHNL-a ostvarili i drugu ovosezonsku pobjedu svladavši kao domaćini na stadionu u Maksimiru Goricu sa 3-1 (2-0).

Do prednosti od 2-0 domaći su stigli golom Mirka Marića (12) i autogolom Ante Kavelja (40-ag) u prvom poluvremenu da bi Bruno Bogojević (60) u nastavku smanjio na 2-1. Konačni rezultat postavio je Noel Đurković (90+3) duboko u sudačkoj nadoknadi.

Iako se tijekom čitavog prvog poluvremena igralo ravnopravno, domaći su na odmor otišli s dva gola prednosti, a razlika je bila u realizaciji prilika.

Lokomotiva je povela u ranoj fazi utakmice kada je Pajač ubacio s lijevog krila, a iskusni Marić na petercu nadskočio svog čuvara i glavom zatresao mrežu.

Imala je Gorica dvije sjajne šanse za poravnanje, ali Braut u 16. minuti nije bio precizan sa 10-ak metara, dok je u 23. minuti Posavec obranio "zicer" Pavičiću koji je izbio sam ispred njega.

Kazna za te promašaje stigla je u 40. minuti. Opet je Pajač ubacio s lijeve strane, a u kaznenom prostoru gostiju lopta je pogodila nesretnog Kavelja i odbila se u mrežu.

Gorica se vratila u igru za pozitivan rezultat pola sata prije kraja iz brzog protunapada. Vrzić je prihvatio loptu na desnoj strani, poslao loptu kroz srce kaznenog prostora, a na taj ubačaj najbolje je reagirao Bogojević i snažnim udarcem s osam metara svladao Posavca.

Niti tri minute kasnije Mijić je imao izvanrednu situaciju za poravnanje, izborio se za udarac s vrha kaznenog prostora, ali lopta je prošla tik pored vratnice.

Usprkos inicijativi Gorice do kraja susreta najbolju je priliku imala Lokomotiva. Vratar Matijaš loše je reagirao na jedan kroner, ali je pokušaj Marića na gol-liniji zaustavio Kavelj.

Duboko u sudačkoj nadoknadi svi igrači Gorice krenuli su u napad, a Lokomotiva je to iskoristila iz iz protunapada preko mladog Đurkovića stigla do trećeg gola.

Nakon dva kola Lokomotiva ima maksimalnih šest bodova te se pridružila Osijeku na vrhu, dok je Gorica bez bodova.

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