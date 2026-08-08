Gwyneth Paltrow i Ariana Grande obožavaju ove hlače: Idealne su za baš svaku figuru

Ako ste propustili, ovo ljeto u potpunosti je u znaku capri hlača. Trend koji je dominirao ranim 2000-tima, a kojeg se mnogi sjećaju s pomiješanim osjećajima, vratio se na velika vrata u sklopu velikog vala Y2K nostalgije. Ipak, za razliku od svojih prethodnika, današnji modeli dolaze s profinjenim zaokretom.

Početna skepsa brzo blijedi pred novim, moderniziranim krojevima koji su osvojili i slavne osobe i modne entuzijaste. Ono što se nekad smatralo komadom rezerviranim isključivo za ležerne trenutke, danas je postalo simbol svestranog stila koji nudi svježinu i udobnost, posebice tijekom toplijih dana i prijelaznog razdoblja prema jeseni.

Neočekivani trend koji laska figuri

Mnoge su žene u početku sumnjale kako će ovaj kroj izgledati na njihovoj figuri, no oduševljenje je uslijedilo nakon prvog isprobavanja. Moderni capri modeli, posebice oni sa zvonolikim završetkom nogavica (takozvani kick-flare), posjeduju nevjerojatnu moć vizualnog izduživanja nogu.

Tajna leži u kombinaciji kroja koji prati liniju bedara, lagano se širi ispod koljena i završava točno iznad gležnja, najelegantnijeg dijela noge. Ovakav dizajn privlači pogled na gležanj i cipele te stvara iluziju dužih nogu, a ujedno nudi prozračniju i elegantniju alternativu teškom traperu tijekom toplijih mjeseci. Više nije riječ o nezgrapnim hlačama koje sijeku nogu na najširem dijelu lista, već o pomno krojenim komadima.

Potvrda ovog trenda stigla je i iz svijeta slavnih. Pjevačica Ariana Grande, poznata po svom istančanom stilu, u par navrata slikala se u capri hlačama te je pokazala kako se ovaj komad može nositi na moderan i sofisticiran način.

Osim Ariane Grande, još jedna velika zvijezda koja je prigrlila ovaj trend je glumica i poduzetnica Gwyneth Paltrow. Njezin stil je nešto kraći i upečatljiviji, podsjećajući na klasične modele, ali s modernim prizvukom, piše People.

Njezin primjer pokazuje kako se capri hlače mogu nositi i u formalnijim prigodama. Tkanina je dovoljno čvrsta i kvalitetna za poslovni sastanak ili večeru, dok istovremeno pruža udobnost tajica. Neki modeli nude i suptilnu kompresiju, lagano oblikujući figuru i pružajući dodatno samopouzdanje.

Capri hlače za sve prigode

Ovaj povratak capri modela dio je šireg modnog zaokreta koji se odmiče od dugogodišnje dominacije uskih "skinny" traperica. Modna scena otvara prostor za raznovrsnije siluete, od potpuno širokih nogavica pa sve do ovih suptilno krojenih kraćih modela.

Svestranost je njihova najveća prednost. Za poslovni izgled, kombinirajte ih s klasičnom košuljom, sakoom i cipelama na petu. Za opuštenu vikend varijantu, nosite ih uz jednostavnu pamučnu majicu, traper jaknu i ravne sandale. Mogućnosti su zaista bezbrojne.

Sve u svemu, capri hlače su dokazale da modni povratnici mogu biti bolji od originala. One više nisu samo nostalgični komad iz prošlosti, već svestran i laskav odjevni predmet koji se lako prilagođava modernom načinu života i različitim stilovima.

Bilo da tražite udobnu alternativu trapericama za svaki dan ili elegantan komad za posebne prigode, modernizirane capri hlače nude rješenje koje spaja najbolje od oba svijeta - udobnost, profinjenost i dašak neočekivane, ali dobrodošle modne svježine.

POGLEDAJTE GALERIJU