Margot Robbie koristi ovu metodu odijevanja za potpuno skladan i promišljen izgled

Posljednja odjevna kombinacija slavne glumice Margot Robbie pokrenula je lavinu komentara u modnim krugovima, no ovoga puta nije riječ o novim modnim dodacima, već o jednostavnom stilskom triku za koji mnogi tvrde da je tajna besprijekorno dotjeranog izgleda.

Tijekom boravka u Parizu, glumica je prošetala u kompletu boje maslaca, idealnom za ljetne vrućine, no pažnju je privukao način na koji je povezala ostatak kombinacije: crni šešir za sunce i crne "Mary Jane" balerinke. Upravo je ta simetrija boja uvela u priču takozvanu "sendvič metodu" odijevanja.

Riječ je o jednostavnom principu koji osigurava da odjevna kombinacija uvijek izgleda skladno i promišljeno. Iako zvuči pomalo kulinarski, ova metoda je zapravo bezvremenski modni alat koji se lako primjenjuje i ne ovisi o prolaznim trendovima, piše People.

Što je sendvič metoda?

Takozvana "sendvič metoda" stilski je princip koji nalaže usklađivanje gornjih i donjih dijelova odjeće kako bi se stvorio vizualno uravnotežen i povezan izgled. Pravilo je vrlo jednostavno: odjevni komad najbliži glavi, poput šešira, kape ili čak boje kose, trebao bi biti u istoj ili sličnoj boji kao i obuća. U slučaju Margot Robbie, to su bili crni šešir i crne cipele.

Komadi odjeće koji se nalaze između, poput hlača, suknje ili haljine, tada postaju "nadjev" sendviča i trebali bi biti u kontrastnoj ili komplementarnoj boji. Ovaj princip pomaže u vizualnom uokvirivanju figure i povezivanju odjevnih predmeta, zbog čega cjelokupni dojam djeluje dotjeranije.

Foto: Profimedia

Iako se najčešće primjenjuje na boje, metoda se može koristiti i za usklađivanje tekstura, materijala ili proporcija, pružajući bezbroj mogućnosti za stiliziranje. Svoju veliku popularnost duguje društvenim mrežama, posebice TikToku, gdje je modni influenceri preporučuju kao siguran put do uspješne odjevne kombinacije bez puno truda.

Kako uklopiti bezvremenski trik u trendove za 2026.?

Modni trendovi za 2026. godinu vrlo su raznoliki i uključuju povratak boho stila s grunge prizvukom, jarke boje i takozvane "color clash" kombinacije, kao i minimalističku "normcore" estetiku. Naglasak je također na voluminoznim krojevima, slojevitom odijevanju i upečatljivim modnim dodacima poput broševa i remenja. Iako "sendvič metoda" nije eksplicitno navedena kao jedan od glavnih trendova, njezini se principi mogu lako uklopiti u svaki od njih.

Primjerice, može se koristiti za stvaranje ravnoteže unutar popularne "coquette" estetike, koja uključuje mašne, čipku i pastelne boje, tako da se cipele i ukras u kosi usklade bojom. Jednako tako, može poslužiti za smirivanje hrabrih kombinacija jarkih boja, gdje će šešir i obuća u neutralnoj boji stvoriti potreban sklad. Upravo ta prilagodljivost čini je korisnim vodičem za sve koji žele postići promišljen izgled, neovisno o tome slijede li slijepo trenutačne trendove.

Zanimljivo je da se ovaj princip proširio i na dizajn interijera, gdje se koristi za stvaranje vizualne ravnoteže usklađivanjem boja na gornjim i donjim dijelovima prostora, poput boje stropa ili rasvjetnih tijela s bojom tepiha ili poda.

Na kraju, "sendvič metoda" nije revolucionarno otkriće, već podsjetnik na osnove dobrog stila. To je pouzdan trik koji jamči vizualni sklad i dokazuje da ponekad najjednostavnija pravila daju najbolje rezultate, bilo da se spremate za šetnju Parizom ili samo za novi radni dan.

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