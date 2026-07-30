FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAKAV MENTALITET /

Garcia nakon novog bolnog ispadanja Hajduka: 'Izgubiš, ideš dalje'

Garcia nakon novog bolnog ispadanja Hajduka: 'Izgubiš, ideš dalje'
×
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

'Izgubili smo u posljednjoj minuti, bili smo tu, nadomak prolaza'

30.7.2026.
22:47
Sportski.net
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Hajduk je u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Europske lige u gostima kod Pafosa poražen 4-0 nakon produžetaka te će svoj europski put u ovoj sezoni nastaviti u trećem pretkolu Konferencijske lige. 

"Nije bio plan braniti se. Naš plan je bio uzeti im loptu, htjeli smo biti agresivni. Pokušali smo sve što i u prošloj utakmici. Pafos je osvajao druge lopte. Problem je što nismo bili dobri kad smo imali loptu, ali Pafos je kvalitetna ekipa", rekao je nakon utakmice trener Hajduka, Gonzalo Garcia

Na terenu smo vidjeli nešto sasvim drugačije od vašeg plana. 

"Acapandie je igrao s ozljedom. Brajkovića nema. Na desnoj strani smo bili polovni. Karakteristike Roka su drugačije, puno toga je drugačije nego u prvoj utakmici. Nismo bili koncentrirani, nismo se dodavali, nismo bili agresivni u presingu."

Kako objašnjavate manjak koncentracije? Kako se Hajduku uvijek u važnim utakmicama to događa, je li stvar do mentaliteta ekipe?

"Ovo nije stvar mentaliteta. Pafos je kvalitetna, brza ekipa. Realnost je da je Pafos jako kvalitetna i iskusna ekipa. Činjenica da smo odigrali odličnu utakmicu u prvom susretu ne umanjuje njihovu kvalitetu. Preživljavali smo većinu utakmice."

Kako pripremiti momčad za sljedeće dvije teške utakmice?

"Izgubiš, ideš dalje. Izgubili smo u posljednjoj minuti, bili smo tu, nadomak prolaza. Ovo nije bila najbolja utakmica. Nakon što su zabili imali smo priliku za gol. Dobri smo bili u ovom dvomeču, ali trebamo znati da protiv ovakvih ekipa trebamo biti na maksimumu. Znam da je teško, vidi se da je Pafos dobra ekipa. Trebamo se popraviti."

Gonzalo GarciaHajduk
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike