Garcia nakon novog bolnog ispadanja Hajduka: 'Izgubiš, ideš dalje'

Hajduk je u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Europske lige u gostima kod Pafosa poražen 4-0 nakon produžetaka te će svoj europski put u ovoj sezoni nastaviti u trećem pretkolu Konferencijske lige.

"Nije bio plan braniti se. Naš plan je bio uzeti im loptu, htjeli smo biti agresivni. Pokušali smo sve što i u prošloj utakmici. Pafos je osvajao druge lopte. Problem je što nismo bili dobri kad smo imali loptu, ali Pafos je kvalitetna ekipa", rekao je nakon utakmice trener Hajduka, Gonzalo Garcia.

Na terenu smo vidjeli nešto sasvim drugačije od vašeg plana.

"Acapandie je igrao s ozljedom. Brajkovića nema. Na desnoj strani smo bili polovni. Karakteristike Roka su drugačije, puno toga je drugačije nego u prvoj utakmici. Nismo bili koncentrirani, nismo se dodavali, nismo bili agresivni u presingu."

Kako objašnjavate manjak koncentracije? Kako se Hajduku uvijek u važnim utakmicama to događa, je li stvar do mentaliteta ekipe?

"Ovo nije stvar mentaliteta. Pafos je kvalitetna, brza ekipa. Realnost je da je Pafos jako kvalitetna i iskusna ekipa. Činjenica da smo odigrali odličnu utakmicu u prvom susretu ne umanjuje njihovu kvalitetu. Preživljavali smo većinu utakmice."

Kako pripremiti momčad za sljedeće dvije teške utakmice?

"Izgubiš, ideš dalje. Izgubili smo u posljednjoj minuti, bili smo tu, nadomak prolaza. Ovo nije bila najbolja utakmica. Nakon što su zabili imali smo priliku za gol. Dobri smo bili u ovom dvomeču, ali trebamo znati da protiv ovakvih ekipa trebamo biti na maksimumu. Znam da je teško, vidi se da je Pafos dobra ekipa. Trebamo se popraviti."