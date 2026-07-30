Navijači Hajduka bijesni kao rijetko kad prije: Jednog su čovjeka 'razapeli'

Nogometaši Hajduka na dramatičan su način ostali bez plasmana u treće pretkolo Europske lige, nakon što su poraženi u produžetku sa 4-0 (1-0) od ciparskg Pafosa u uzvratnom dvoboju pa će svoj europski put u ovoj sezoni nastaviti u trećem pretkolu Konferencijske lige.

Portugalac Goncalo Rodriguez Guga je u 40. minuti postigao prvi pogodak za Pafos, a golom Davida Goldara u prvoj minuti dodatka osnovnog dijela utakmice ciparska momčad je izborila produžetak. U njemu je Brazilac Gabriel Teixeira Biel u 93. minuti pogodio za 3-0, a konačnih 4-0 je postavio je Joao Correia u 117. minuti.

Nakon utakmice krenuli su i brojni komantari navijača Hajduka na društvenim mrežama, a u prvom planu našao se trener Bijelih, Gonzalo Garcia.

"Podignite karte sad na 100 eura ovakva igra malo je 50-70 eura, a trebat će i novca za ovu prevaru od trenera", "Idite po trenera Carevića u ZG ako bude pristao", "Smeće od trenera...prevarant...luzer", "Garcija uzmi kofere i idi", "Pa da bar muški izgubimo pa bi čovjek reko... ali ovo sramoćenje iz godine u godinu pa dokle više", "S ovim trenerom redikulom otišli smo unazad jako puno. Ni jednu važnu utakmicu nije dobio i njegove odluke su sve samo ne dobre", "Gattuso je avion za ovog iskompleksiranog južnoameričkog narcisa", "Bravo treneru, super si postavio utakmicu!", "Urugvajska prevara nek ostane na Cipru", "Hvala Garcia kukavico", "Kakav luzer i klaun od trenera radi u hajduku dobro su i prošli", "Trener bi trebao sjesti u zrakoplov za Španjolsku odmah", "Ovo je toliko sramotno postalo da normalan čovjek ne može vjerovati da se ovo događa i nikome ništa", samo su neki od brojnih komentara.