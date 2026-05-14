Organizatorica vjenčanja savjetuje što odjenuti na svadbu: 'Ne treba vam skupa garderoba'

Sezona vjenčanja je u punom jeku, a s pozivnicama stiže i vječno pitanje: što odjenuti? Kako biste izbjegli modne pogreške i osjećali se ugodno cijelu noć, važno je dobro promisliti o odjevnoj kombinaciji.

Stručnjakinja Mindy Weiss, planerica vjenčanja koja stoji iza nekih od najglamuroznijih proslava slavnih, uključujući i nedavno vjenčanje glumice Hailee Steinfeld i NFL zvijezde Josha Allena za magazin People dala je savijete zlata vrijedne.

Weiss je globalno poznata, a lista njezinih klijenata čita se kao popis gostiju na crvenom tepihu. Organizirala je vjenčanja za Justina i Hailey Bieber, Patricka i Brittany Mahomes, a imala je prste i u nekim od najpoznatijih zabava obitelji Kardashian.

Njezino iskustvo u stvaranju besprijekornih događaja daje joj jedinstven uvid u to što funkcionira, a što ne, kada je u pitanju odjeća za goste. Upravo zato su njezini savjeti o odijevanju za vjenčanja neprocjenjivi za svakoga tko želi zablistati kao gost.

Udobnost kao apsolutni prioritet

Prvo i osnovno pravilo koje Weiss ističe jest udobnost. "Prije nego što odaberete svoj izgled, razmislite o tome što ćete raditi veći dio noći. Ako je to ples, želite nešto udobno", kaže Weiss. "Ne želite cijelu noć navlačiti haljinu bez naramenica ili popravljati odjeću. Budite opušteni kako biste mogli biti prisutni u trenutku."

Ovo je savjet koji se često zanemaruje u potrazi za savršenom fotografijom, ali je ključan za cjelokupno iskustvo. Neudobna haljina koja steže, cipele koje žuljaju ili materijal koji se neugodno lijepi za kožu mogu uništiti i najljepšu proslavu. Odabirom odjevne kombinacije u kojoj se osjećate slobodno i sigurno, osiguravate si mogućnost da se opustite, plešete i istinski podijelite sreću s mladencima.

Odabir savršene haljine

Kada je riječ o samoj odjeći, mogućnosti su brojne, no postoje neka nepisana pravila koja je dobro slijediti, pogotovo ljeti.

Dužina je važna

Weiss otkriva kako su duge haljine postale univerzalan odabir prikladan za gotovo sve vrste vjenčanja, od ležernih do formalnih. "Ovih dana, duga haljina je dobar izbor za bilo koji 'dress code'", tvrdi ona. Duga, lepršava haljina od laganog materijala uvijek izgleda elegantno i prikladno, a istovremeno pruža udobnost i slobodu pokreta.

Ako ipak preferirate kraće modele, midi haljine su siguran izbor, pod uvjetom da nisu "prekratke". Idealna midi haljina seže do sredine listova, što je čini dovoljno svečanom, ali i praktičnom.

Dobar primjer je haljina s malim prorezom koji decentno naglašava figuru, ali ne otkriva previše kože. Takav detalj može biti i funkcionalan tijekom vanjskih vjenčanja jer omogućuje bolji protok zraka i pomaže vam da ostanete rashlađeni.

Materijal i kroj koji laskaju figuri

Osim dužine, ključni su materijal i kroj. Kad je toplo vrijeme, najbolji su izbor prirodni i prozračni materijali poput pamuka, lana ili viskoze. Izbjegavajte teške i krute tkanine. Weiss savjetuje odabir fluidnih materijala koji lijepo padaju i ne prianjaju uz tijelo na neželjenim mjestima, za razliku od satena ili svile koji mogu istaknuti svaku nesavršenost.

Odličan je izbor V-izrez, jer vizualno izdužuje vrat i laska različitim tipovima građe. No, važno je zapamtiti da se trendovi mijenjaju. U posljednje vrijeme, osim haljina, sve su popularniji i elegantni kombinezoni, profinjene suknje u kombinaciji s elegantnim topovima te odijela u svijetlim, pastelnim bojama koja mogu izgledati iznimno šik i moderno.

Nezaobilazni modni dodaci

Detalji čine razliku, a pravi modni dodaci mogu podići svaku kombinaciju i učiniti je praktičnijom.

Što prebaciti preko ramena?

Ljetne večeri mogu biti prohladne, pogotovo ako se vjenčanje održava na otvorenom. "U toplijim mjesecima, lijepo je imati elegantan kardigan ili pašminu u slučaju da zahladi", savjetuje Weiss. Birajte lagane materijale, poput prozirnog šala ili tankog pletiva, koji neće u potpunosti sakriti vašu haljinu, već će joj dodati sloj elegancije. Takav komad odjeće dovoljno je svestran da ga možete nositi i na probnoj večeri ili tijekom koktel sata.

Torbica koja spaja stil i funkcionalnost

Vaša torbica ne bi trebala biti samo lijep ukras. U nju moraju stati sve potrepštine poput sjajila za usne, maramica, ali i pametnog telefona.

"Ostavljanje mobitela na stolu dok plešete nikada nije dobra ideja", upozorava Weiss. Odaberite "clutch" torbicu koja je dovoljno prostrana, a modeli s dodatnim remenom posebno su praktični. Remen vam omogućuje da torbicu prebacite preko ramena na kraju večeri, kada ste umorni i želite imati slobodne ruke.

Mudro birajte cipele

Cipele su možda i najvažniji dio jednadžbe za ugodnu večer. Iako su tenisice primamljive, Weiss je izričita: "Nošenje tenisica na bilo kojem vjenčanju nije opcija sve do 'after-partyja'".

Za ceremoniju i službeni dio večeri odaberite elegantniju obuću. Ako je vjenčanje na travi ili neravnom terenu poput kamenih ulica, zaboravite na tanke potpetice. Najbolji izbor su cipele s debljom, blok petom koja pruža stabilnost i neće zapinjati u travi. Općenito pravilo glasi: što je peta deblja, to je cipela udobnija. Mnoge žene, uključujući i novinarke, priznaju da im je najveće žaljenje s vjenčanja upravo odabir neudobnih štikli.

Biti najbolje odjeven gost ne znači nositi najskuplju odjeću, već odabrati kombinaciju koja je prikladna, udobna i odražava vaš osobni stil. Slijedeći ove jednostavne, ali učinkovite savjete stručnjakinje Mindy Weiss, možete bezbrižno uživati u svakom trenutku slavlja, plešući do zore i stvarajući predivne uspomene s mladencima. Promišljen odabir odjeće znak je poštovanja prema domaćinima i garancija vaše ugode.

