Pitali smo vas 'Koliko kuma treba staviti u kuvertu?': 'Samo sam ovo tražila da mi da'

Biti kuma na svadbi velika je čast, ali i odgovornost. Ona je obično jedna od najbližih osoba mladenki ili mladoženji te se od nje očekuje da bude velika podrška emocionalno i praktično tijekom planiranja svadbe i na dan vjenčanja.

Od kume se, također, očekuje i da se financijski angažira, više nego ostali gosti na vjenčanju. Na Facebook profilu RTL-ovog portala Net.hr pitali smo vas "Koliko kuma treba staviti u kuvertu?". Naši čitatelji odmah su nam dali do znanja da "Nije u šoldima sve", kako je to otpjevao Mladen Grdović, već da je kumstvo više od materijalnog te nisu ponudili konkretan odgovor na pitanje.

"Koliko želi i može u trenutku. Ni od svojih vjenčanih kumova niti krsnih od djece nisam očekivala ništa osim toga da budu naši kumovi(stalno uz nas) stanje u kuverti me ne zanima", napisala je Davorka.

"Kumove biraš radi prijateljstva, a ne zbog novaca", opomenula je Darija, a Vanja se složila s njom: "Kumove smo birali zato što su nam puno značili, a ne koliko će nam staviti u kuvertu".

Damir je bio kratak i jasan te je objasnio da kuma u kuvertu treba staviti "Koliko može", dok je Ana otkrila koliko joj je značila njena vjenčana kuma te da se njenog poklona uopće ne sjeća.

"Evo nakon tri godine od svadbe ja se ne sjećam koliko mi je kuma stavila novaca u kuvertu (iskreno i ne zanima me, nisam je uzela za kumu radi novaca), ali se sjećam koliko je bila uz mene u svemu, koliko me voli i ja nju, da možemo uvijek računati jedna na drugu u svemu. Da znam za bilo što joj se mogu obratiti. Previše sve gledamo kroz novac, nema nigdje više ljubavi i poštovanja", napisala je.

'Ako kumu tražiš zbog kuverte, onda jadno i žalosno'

"Koliko može, ne treba ništa. Kuma se ne bira za dar, to je netko da imaš nekog u životu na koga možeš računati", objasnila je Danica.

"Po meni, kumstvo se prihvaća iz ljubavi prema kumčetu, a ne kuverti", kazala je Đurđica.

Helena je u dirljivoj objavi istaknula da "nema tog bogatstva koje bi zamijenila" za njenog kuma.

"Ako kumu tražiš zbog kuverte, onda jadno i žalosno. Moj kum tada nije bio u mogućnosti, ratno vrijeme, svi smo bili jad i bijeda, ali sam ga birala jer mi je bio veliki prijatelj i što ga jako cijenim poštivam, i kao čovjek je jako dobra, poštena osoba. I da danas moram birati izabrala bi istog. Nema tog bogatstva koje bi zamijenila za mog kuma. Za kuma biramo nekoga koga jako cijenimo a ne zbog kuverte. A tako i za krizmanu kumu birala sam osobu koju volim, ne zbog toga što ću dobiti. Takvima ni ne treba kum ni kuma koji gledaju što će i koliko dobiti", poručila je.

Ivan je, pak, otkrio svoje mišljenje o svadbama te ukazao na jedan problem.

"Primjer moje ekipe u današnje vrijeme: 'Idem se oženit da vratim kredit, zvat ću sve doslovce, pa čak i poznanike iz kafića'. Ovo je sve više postalo toliko jalno da nije potreba niti komentirat ovo pitanje", napisao je.

'Laže onaj tko napiše ne treba ni centa'

"Kuma u kuvertu treba staviti svu ljubav, podršku, šašu u veselju, ruku u nedaćama", istaknula je Daria, dok je Ana ponudila drugačiju perspektivu na kuverte na vjenčanjima.

"Joj sve neka fina ekipa ovdje, a svi smo mi samo od krvi i mesa, laže onaj tko napiše da ne treba ni centa, bitno je poštivanje. Slažem se poštivanje ali i to je u tom trenu poštivanje prema datoj osobi i svi mi volimo otvoriti 'tu kuvertu'", kazala je, a Ivančica se složila s njom.

"Istina, normalno je da se daruje, svatko prema mogućnostima", napisala je.

"Kumovi, a i ostali svatovi se i pozivaju da zajednički doprinesu za početak zajedničkog života, ili života (krsni kumovi) svojih kumova i kumića. Meni bi bilo užasno neugodno doći i ne dati kuvertu s prilogom od srca uz objašnjenje 'ma bitno je da smo kumovi'. Lijepo je dati, volim darivati. A sad, koliko? E to ovisi o situaciji, ali koliko god budem mogla uvijek ću dati", nadovezala se Marijana.

"Kuma je najbolja prijateljica, a ne kuverta", poručila je Stela.

"Kumstvo nije kuverta, osim ako kuverta nije prazna! Baš me zanima koliko vas bi bilo oduševljeno i nadasve razdragano da unutra nađe ljubav i podršku?! Na kraju krajeva, svaka takva prigoda je unaprijed najavljena od par mjeseci, pa i do godine dana. Nije baš da od danas do sutra morate izmisliti 500 eura. Pa si planirajte budžet i troškove. Ljubav ostavite za spavaću sobu!", napisala je Kristina.

