Mladenka izazvala burnu raspravu: 'Nije li sebičan potez reći nekima da to ne mogu?'

Jedna je mladenka izazvala burnu raspravu na internetu nakon što je otkrila svoje nekonvencionalno pravilo za goste na vjenčanju. Kako prenosi People, 27-godišnjakinja je na popularnom forumu Reddit postavila pitanje je li u krivu što nekim prijateljima želi zabraniti dovođenje pratnje, dok bi drugima tu mogućnost ostavila otvorenom.

"Osobno se ne bih uvrijedila da me netko pozove i kaže da ne mogu povesti pratnju, ali svjesna sam da bi se neki ljudi mogli uvrijediti", napisala je mladenka.

Socijalni i financijski pritisak

U svojoj objavi, mladenka je objasnila kako ona i njezin partner žele malo i intimno vjenčanje. Smatraju da bi im prevelik broj uzvanika predstavljao velik socijalni i financijski teret, stoga im se smanjenje broja pratnji činilo kao logično rješenje.

Par u potpunosti sam financira vjenčanje, a budući da je mladenka introvertna osoba, složili su se da proslava treba ostati u uskom krugu ljudi. Ipak, kako je napisala, to je lakše reći nego učiniti. Tijekom godina stekli su "mnogo prijatelja", od kojih većinu smatraju vrlo bliskima.

Zaključila je da će, ako svima dopuste da povedu pratnju, popis gostiju narasti na otprilike 50 ljudi. "Možda mislite da to nije puno, ali za nekoga tko je introvert, biti u centru pažnje pred 50 ljudi dobrih devet do 12 sati zvuči kao pakao", iskreno je priznala.

Osim socijalnog i financijskog aspekta, mladenka je zabrinuta i zbog praktičnih razloga. Broj gostiju izravno utječe na izbor lokacije za proslavu, a mnogi njihovi prijatelji žive daleko te bi im trebalo osigurati i smještaj.

Tko smije, a tko ne smije dovesti partnera?

Kako bi smanjili popis gostiju, par razmatra selektivno dopuštanje pratnje. Primjerice, prijatelji iz njezine grupe s fakulteta svi se međusobno poznaju, a par osobno ne poznaje njihove partnere, pa oni ne bi dobili "+1" pozivnicu. S druge strane, njezine tri prijateljice iz rodnog grada imaju partnere koje par dobro poznaje, pa bi oni bili pozvani.

"No, nije li sebičan potez reći nekima da ne mogu povesti partnere, dok drugi to smiju?" upitala je mladenka tražeći savjet.

Podijeljene reakcije i savjeti s interneta

Komentari na njezinu objavu bili su podijeljeni. Jedan je korisnik istaknuo kako je "+1" pozivnica izvorno bila namijenjena gostima koji ne poznaju nikoga kako bi imali društvo, a ne kao automatsko pravo na pratnju. Alternativa je, dodao je, poslati pozivnicu za obje osobe u paru, a ostalim solo prijateljima pojedinačne pozivnice.

Nekoliko drugih osoba savjetovalo je mladenki da razmisli o statusu veze svojih gostiju. Općenito se smatra nepristojnim pozvati prijatelja bez supružnika, ali ne i ako se radi o novoj vezi ili partneru kojeg par nikada nije upoznao.

S druge strane, mnogi su stali na stranu mladenke, naglašavajući kako je to njezino i partnerovo vjenčanje te da imaju više valjanih razloga zašto žele manji popis gostiju.

Ova situacija savršeno oslikava dilemu s kojom se susreću mnogi moderni parovi: kako uskladiti vlastite želje, društvena pravila i financijska ograničenja. Na kraju, čini se da ne postoji jedinstven odgovor, a odluka ostaje na paru koji mora pronaći kompromis s kojim se osjećaju ugodno.

