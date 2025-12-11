FREEMAIL
'SVE IMA SVRHU' /

'Zašto Bog ne zaustavi loše na svijetu?' Ovako religije tumače postojanje dobra i zla

'Zašto Bog ne zaustavi loše na svijetu?' Ovako religije tumače postojanje dobra i zla
Foto: Profimedia
Od najranijih civilizacija ljudi se suočavaju s jednim od temeljnih pitanja postojanja: ako postoji božanska sila koja je savršeno dobra i svemoguća, zašto u svijetu i dalje postoje patnja, nepravda i bol? Taj teološki i filozofski problem, već stoljećima predstavlja izazov ne samo za monoteističke religije poput kršćanstva, islama i judaizma, nego i za velike istočnjačke tradicije poput budizma i hinduizma. Kroz povijest su teolozi i filozofi razvijali različite pristupe i sustave objašnjenja, takozvane teodiceje. Otkrijte u galeriji ključne koncepte i tumačenja kojima religije nastoje rasvijetliti jedan od najtrajnijih i najdubljih misterija ljudskoga iskustva.
Iako religije ne daju jedinstven i konačan odgovor na pitanje zašto patnja postoji, postoje razna teološka tumačenja koja pomažu bolje razumjeti njezinu ulogu i značenje.

Kroz različite teološke i filozofske pristupe, tradicionalno se pokušava objasniti kako se bol i nepravda uklapaju u širu sliku svijeta te zašto mnogi vjernici unatoč svemu nastavljaju vjerovati u konačnu pobjedu dobra. I zašto Bog ne zaustavi zlo? 

U galeriji pročitajte kako religije tumače postojanje dobra i zla.

11.12.2025.
12:43
Antonela Ištvan
Profimedia
ReligijeVjeraDobro I Zlo
