'Zašto Bog ne zaustavi loše na svijetu?' Ovako religije tumače postojanje dobra i zla

Iako religije ne daju jedinstven i konačan odgovor na pitanje zašto patnja postoji, postoje razna teološka tumačenja koja pomažu bolje razumjeti njezinu ulogu i značenje.

Kroz različite teološke i filozofske pristupe, tradicionalno se pokušava objasniti kako se bol i nepravda uklapaju u širu sliku svijeta te zašto mnogi vjernici unatoč svemu nastavljaju vjerovati u konačnu pobjedu dobra. I zašto Bog ne zaustavi zlo?

U galeriji pročitajte kako religije tumače postojanje dobra i zla.