Spremni su za istraživanje: Dosad nedostupni prostori značajnog spomenika otvoreni za javnost

Rim, grad iznimne povijesne i kulturne važnosti, ponovno je u fokusu međunarodne javnosti. Panteon, jedan od najznačajnijih spomenika antičke arhitekture, posjetiteljima nudi novi uvid u dosad neistražene dijelove svoje strukture.

Prvi put u svojoj gotovo dvijetisućljetnoj povijesti, za javnost su otvoreni prostori koji omogućuju dublje razumijevanje ovog monumentalnog zdanja, piše Sortir a Paris.

Panteon, zdanje rimske arhitekture izvorno posvećeno svim bogovima, prepoznatljiv je po svojoj monumentalnoj kupoli s okulusom. Dosadašnji obilasci bili su usmjereni prvenstveno na središnju rotondu. Međutim, otvaranje novih zona predstavlja značajan iskorak, omogućujući posjetiteljima cjelovitiji doživljaj spomenika. Omogućen je pristup prostorijama koje su nekoć bile rezervirane za svećenstvo ili su tijekom vremena pale u zaborav. Ova odluka uprave spomenika ne samo da obogaćuje kulturnu i turističku ponudu Rima, već uspostavlja i nove standarde u prezentaciji kulturne baštine.

Prostorija s freskama dupina

Središnji element novootvorenog dijela postava jest prostorija s iznimno dobro očuvanim freskama. Zidne slike prikazuju dupine, koji su u rimskoj mitologiji bili svete životinje povezane s bogom Neptunom. Ovo otkriće potaknulo je niz novih istraživačkih pitanja za povjesničare i arheologe.

Razmatra se mogućnost da je služio kao privatno svetište posvećeno Neptunu ili da je imao ritualnu funkciju povezanu s vodom, s obzirom na blizinu Agripinih termi i rimskih akvedukata. Visoka kvaliteta izvedbe i očuvanost boja svjedoče o vještini antičkih umjetnika. Prikazi dupina pružaju važan uvid ne samo u estetske vrijednosti tog razdoblja, već i u složene religijske prakse i simboliku rimskog društva. Detalji koji su stoljećima bili skriveni sada nude nove perspektive o izvornoj namjeni i značenju Panteona.

Novi uvid u slojevitost spomenika

Otvaranje dosad nedostupnih prostora nadilazi puko proširenje izložbenog kapaciteta. Posjetiteljima se pruža prilika za neposredan uvid u strukturalnu i povijesnu slojevitost građevine. Prolazak kroz novootvorene hodnike i odaje omogućuje bolje razumijevanje transformacija koje je Panteon doživio tijekom stoljeća – od poganskog hrama, preko kršćanske crkve, do mauzoleja talijanskih kraljeva.

Ova inicijativa potvrđuje posvećenost talijanskih institucija očuvanju i prezentaciji kulturne baštine. Dok se antički spomenici često percipiraju kao statični artefakti, Panteon ovim otkrićem pokazuje da je i dalje predmet aktivnog istraživanja koje donosi nove spoznaje.

Očekuje se da će novootvorene zone Panteona privući velik interes posjetitelja, od stručnjaka i povjesničara do šire javnosti, nudeći jedinstvenu priliku za detaljnije upoznavanje s jednim od najvažnijih spomenika svjetske arhitekture.

