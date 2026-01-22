Koliko kuma treba staviti u kuvertu? Rasprava razotkrila frustracije zbog hrvatskih svadbi

"Molim vas kratko i jasno, bez onog 'daj koliko možeš', jer se sramotiti ne želim." Tim je riječima jedna korisnica na Redditu pokrenula lavinu komentara i otvorila vječno pitanje koje muči svaku buduću kumu u Hrvatskoj. U jeku siječanjskog planiranja vjenčanja i vijesti o novim cijenama crkvenih usluga, njezino naizgled jednostavno pitanje pretvorilo se u žustru debatu koja savršeno oslikava financijski i emocionalni pritisak koji prati jednu od najvažnijih sporednih uloga na vjenčanju.

Rasprava je brzo otkrila dva suprotstavljena tabora. S jedne strane, pojavili su se komentari koji postavljaju visoke financijske ljestvice. Iznosi od tisuću eura spominjali su se kao minimum, a neki su išli toliko daleko da su izjavili kako je "sve ispod 1000 eura glupo" ili da je "ispod 500 eura bruka u 2026. godini".

Takvi su stavovi izazvali žestoke reakcije i lavinu negativnih glasova, a mnogi su korisnici istaknuli da takva očekivanja pretvaraju kumstvo u poslovnu transakciju, a ne čin prijateljstva. S druge strane, većina se složila oko realnijeg iznosa, pri čemu se najčešće spominjao raspon od 400 do 700 eura kao sasvim pristojan i velikodušan dar koji ne bi trebao nikoga posramiti.

Prijateljstvo važnije od novca

Usred rasprave o ciframa, mnogi su korisnici osjetili potrebu podsjetiti na pravu bit kumstva. Dirljive osobne priče pokazale su da se pravi prijatelji ne biraju po debljini novčanika. "Moj brat ima kuma koji doslovno 'kune' nema, čak ga je on i obukao za svadbu. Čovjek je dobar kao kruh, pravi prijatelj za poželjeti, i mislim da je to ono što treba gledati", napisao je jedan korisnik, čiji je komentar dobio stotine odobravanja. Drugi su dijelili slična iskustva, poput mladoženje koji je potajno vratio novac kumu jer nije htio prihvatiti dar od prijatelja za kojeg zna da si ga ne može priuštiti. Ove priče istaknule su rastući otpor prema komercijalizaciji vjenčanja i poslale snažnu poruku: prisustvo i podrška pravog prijatelja vrijede više od bilo kojeg iznosa u kuverti.

Skriveni troškovi i surova stvarnost

Debata na Redditu zapravo je samo vrh ledene sante troškova za vjenčanja. U 2026. godini, cijena "stolice" u svadbenim salama u Zagrebu i Splitu doseže i do 140 eura po osobi, što znači da se od gostiju, a pogotovo od kumova, implicitno očekuje da barem pokriju taj trošak.

No, kuverta je samo jedan od izdataka za kumu. Tu su još i troškovi djevojačke večeri, koje kuma često organizira i sufinancira, zatim kupnja svečane odjeće, frizura, šminka te ponekad i poseban dar za mladenku. Kada se sve zbroji, iznos se lako penje na više od prosječne hrvatske plaće, koja prema zadnjim podacima Državnog zavoda za statistiku iznosi oko 1500 eura. Jedan je korisnik to sažeo komentarom: "Kakvo je došlo vrijeme, trebaš dići kredit u banci da bi nekome bio kum."

Na kraju, čini se da ne postoji jedinstven i točan odgovor na pitanje s početka. Dok jedni kumstvo vide kao priliku za dokazivanje statusa i izdašnosti, velika većina i dalje cijeni njegovu izvornu svrhu, onu o doživotnom prijateljstvu i podršci. Rasprava je jasno pokazala da su Hrvati rastrgani između tradicije, osobnih mogućnosti i sve većih društvenih očekivanja koja prijete pretvoriti jedan od najljepših dana u životu u izvor stresa i financijskih briga.

