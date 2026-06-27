Stop mučenju! Stručnjaci savjetuju kako izabrati odjeću koja ne treba peglanje

Peglanje je za mnoge dugotrajan i naporan zadatak. Ipak, mogućnost trajnog odlaganja daske za peglanje nije nedostižna. Rješenje ne leži u magiji, već u promišljenom odabiru i pravilnoj njezi odjeće – strategiji koja omogućuje besprijekoran izgled uz minimalan trud.

Kako bi se spriječilo gužvanje, potrebno je razumjeti mehanizam nastanka nabora, piše Travel and Leisure.

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Zašto se odjeća uopće gužva?

Svaki komad tkanine sastoji se od sićušnih vlakana koja se nošenjem i pranjem savijaju. Problem nastaje kada vlakna ostanu u savijenom položaju. Prema stručnjacima, tri su glavna uzroka: kratka vlakna, vlaga i pritisak.

Materijali poput čistog pamuka ili lana imaju vlakna koja se lako lome i ne vraćaju se u prvobitni, ravan oblik, zbog čega su skloni tvrdokornom gužvanju.

Vodič kroz materijale otporne na gužvanje

Ključ garderobe koja ne zahtijeva peglanje leži u odabiru tkanina s takozvanom "memorijom vlakana", čije se niti ponašaju poput sićušnih opruga koje se prirodno vraćaju u ravan položaj.

Prirodni materijali visoke otpornosti

Iako se prirodni materijali često povezuju s gužvanjem, postoje iznimke. Vuna, osobito merino, prirodno je elastična. Njezina struktura vlakana omogućuje joj da se vrati u prvobitni oblik, a otporna je i na neugodne mirise.

Tencel (liocel), vlakno dobiveno iz drvne celuloze, mekano je i prozračno, a njegova težina pomaže da se samo od sebe "ispravi". Za razliku od pamuka, Tencel se znatno manje gužva, što ga čini odličnim izborom za ljetnu odjeću.

Sintetička vlakna i napredne mješavine

Sintetički materijali poput poliestera i najlona dizajnirani su s ciljem praktičnosti. Njihova vlakna su izdržljiva, ne upijaju znatnu količinu vlage i imaju ugrađenu otpornost na gužvanje. Moderne verzije ovih tkanina znatno su prozračnije i ugodnije.

Inovaciju predstavljaju mješavine: dodatak malog postotka elastana ili spandexa (od dva do pet posto) daje tkaninama potrebnu elastičnost i sposobnost oporavka. Odjeća se tako prilagođava pokretima tijela i lakše vraća u prvotni oblik.

Posebno se ističe ponte pletivo, gusto i rastezljivo dvostruko pletivo koje je iznimno otporno na gužvanje, a istovremeno pruža strukturu, što ga čini idealnim za hlače, suknje i sakoe.

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Važnost pravilnog pranja i sušenja

Čak i odjeća otporna na gužvanje zahtijeva pravilnu njegu. Nekoliko jednostavnih metoda može drastično smanjiti potrebu za peglanjem. Perilicu rublja ne bi trebalo pretrpavati kako bi odjeća imala dovoljno prostora. Korištenje niže brzine centrifuge također je korisno jer snažno cijeđenje dodatno gužva tkaninu.

Ključno je izvaditi odjeću iz perilice odmah nakon završetka ciklusa pranja. Preporučuje se svaki komad snažno protresti dok je još vlažan kako bi se vlakna opustila. Košulje, haljine i bluze najbolje je sušiti na vješalicama, uz prethodno zakopčane gumbe, čime se zadržava pravilan oblik i izbjegavaju nabori koji nastaju sušenjem na stalku.

Praktični savjeti za pakiranje

Kod putovanja, odjeća otporna na gužvanje je od iznimne važnosti. Preporučuje se odabir odjevnih predmeta od jerseya ili tehničkih pletiva. Umjesto klasičnog slaganja, rolanje odjeće je učinkovitija tehnika. Ova metoda, koju preporučuju iskusni putnici, smanjuje stvaranje oštrih nabora.

Ako se nabor ipak pojavi, može se primijeniti metoda s vodenom parom: odjevni predmet potrebno je objesiti u kupaonicu tijekom tuširanja. Para će opustiti vlakna i izravnati većinu nepravilnosti.

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