Operite osjetljive tkanine bez oštećenja: Stručnjaci za odjeću upozoravaju što ne smijete raditi

Odjevni predmeti od svile, vune ili čipke predstavljaju vrijedan dio garderobe, no njihovo održavanje često je izvor nesigurnosti. Mogućnost skupljanja, oštećenja ili gubitka boje mnoge navodi da takve komade prepuste isključivo kemijskim čistionicama.

Ipak, uz pridržavanje ključnih pravila, osjetljive materijale moguće je sigurno i uspješno njegovati i kod kuće, čime se produžuje njihov vijek trajanja i čuva prvobitni izgled.

Važni koraci pripreme

Prije samog pranja, ključno je provesti nekoliko pripremnih radnji. Prvi i najvažniji korak jest provjera etikete za održavanje na odjevnom predmetu. Oznake proizvođača predstavljaju najpouzdaniji vodič za ispravan tretman tkanine, uključujući preporučenu metodu pranja i temperaturu vode, piše My Pack Love.

Nakon toga, rublje je potrebno sortirati ne samo po boji, već i po vrsti materijala. Pranje svile s grubljim tkaninama može dovesti do oštećenja osjetljivih vlakana. Odabir odgovarajućeg deterdženta također je presudan. Za delikatne materijale poput svile, vune i kašmira preporučuje se korištenje blagih, pH-neutralnih tekućih deterdženata, po mogućnosti onih koji su formulirani upravo za osjetljive tkanine. Agresivne deterdžente koji sadrže izbjeljivače ili enzime treba izbjegavati jer oni mogu oštetiti prirodna proteinska vlakna.

Dr. Sarah Lancaster, kemičarka za tekstil s Britanskog instituta za tekstil, ističe: "Ključ je u razumijevanju sastava tkanine. Prirodna vlakna poput vune i svile sastoje se od proteina, a enzimi u standardnim deterdžentima, dizajnirani za razgradnju proteinskih mrlja, doslovno mogu 'pojesti' samu tkaninu. Zbog toga je odabir pH-neutralnog deterdženta bez enzima apsolutno nužan."

Postupak ručnog pranja

Ručno pranje najnježnija je metoda i preporučuje se za većinu osjetljivih materijala. Lavor ili čisti umivaonik potrebno je napuniti hladnom ili mlakom vodom, temperature do najviše 30°C. Vruća voda može uzrokovati skupljanje i blijeđenje boja.

U vodi je potrebno najprije u potpunosti otopiti malu količinu deterdženta, otprilike jednu čajnu žličicu, prije uranjanja odjeće. Time se sprječava da koncentrirani deterdžent dođe u izravan kontakt s tkaninom. Odjevni predmet se nježno potopi i ostavi da se namače.

Za svilu je dovoljno pet do deset minuta, dok vuna može stajati i do pola sata. Odjeću treba lagano pomicati kroz vodu, bez grubog trljanja, ribanja ili gnječenja. Cilj je da voda i otopina deterdženta prođu kroz vlakna i oslobode nečistoću. Nakon toga, voda se ispušta, a odjeća se temeljito ispire u čistoj, hladnoj vodi, ponavljajući postupak dok se ne uklone svi ostaci deterdženta.

Njega svile, vune i čipke

Iako opća pravila vrijede za sve osjetljive tkanine, neke od njih zahtijevaju dodatnu pažnju.

Svila : Kako bi zadržala svoj prepoznatljivi sjaj i mekoću, svila zahtijeva vrlo nježno pranje. Za fiksiranje boje i dodatni sjaj, u vodu za zadnje ispiranje može se dodati nekoliko kapi bijelog octa.

: Najveći rizik za vunu predstavljaju visoka temperatura i trenje, koji uzrokuju skupljanje i filcanje. Pere se u mlakoj vodi te se ispire u vodi iste temperature kako bi se izbjegao temperaturni šok koji skuplja vlakna. Vunenu odjeću nije nužno prati nakon svakog nošenja; često je dovoljno samo prozračivanje.

Čipka: Zbog svoje iznimno delikatne strukture, čipka je sklona kidanju. Preporučuje se pranje u hladnoj vodi s blagim sapunom, uz izbjegavanje bilo kakvog uvijanja ili grubog cijeđenja.

Pravilan postupak sušenja

Najčešća pogreška koja dovodi do oštećenja jest grubo cijeđenje i uvijanje mokre odjeće. Umjesto toga, višak vode uklanja se tako što se odjevni predmet položi na čisti, suhi ručnik, zarola zajedno s ručnikom i lagano pritisne. Pravilno sušenje ključno je za očuvanje oblika odjeće.

Mary Marlowe Leverette, američka stručnjakinja za održavanje kućanstva, upozorava: "Najviše oštećenja na vuni i kašmiru ne događa se u vodi, već nakon pranja. Gravitacija je neprijatelj mokrog pletiva. Vješanje takvog komada uzrokuje nepovratno rastezanje. Polaganje na ravnu površinu jedini je ispravan način sušenja kako bi se sačuvao izvorni oblik."

Vunene predmete, pletivo i kašmir uvijek treba sušiti položeno na ravnoj površini, na suhom ručniku ili stalku za sušenje, kako se ne bi rastegnuli pod vlastitom težinom. Laganiji komadi poput svilenih bluza mogu se sušiti na podstavljenim vješalicama. Odjeću je nužno sušiti dalje od izravne sunčeve svjetlosti i izvora topline poput radijatora jer to može uzrokovati blijeđenje i oštetiti vlakna.

