Poplun najbolje možete očistiti ovako: Izbjegnite pogrešku koju mnogi čine kod pranja

Možda će vas šokirati činjenica da biste trebali prati poplune svakih šest mjeseci, a kada to vrijeme dođe, mogli biste uništiti njihovu kvalitetu ako ne slijedite ove korake.

Većina ljudi otprilike trećinu svog života provede spavajući pod poplunom i plahtama te s jastukom. Za dobar noćni san, morate osigurati da ne samo redovito mijenjate poplun i jastuke svakih nekoliko godina, već i da ih održavate čistima. Proljeće je idealno vrijeme za veliko čišćenje, a vaš poplun ne bi trebao biti izostavljen.

Vrijedi napomenuti da se, kada je u pitanju čišćenje, svaka tkanina i marka mogu razlikovati, stoga se preporučuje pažljivo slijediti upute za njegu na etiketi. Međutim, postoji nekoliko pravila koja se obično primjenjuju na sve, ovisno o materijalima, istaknuli su stručnjaci za posteljinu iz Dunelma.

Sintetička vlakna, pamuk i prirodna vlakna zahtijevaju različite tehnike pranja, a to je ključna pogreška koju mnogi čine kada se nadaju proljetnom osvježenju posteljine.

Koja je najbolja metoda sušenja popluna?

Omekšivači za tkanine ili regeneratori nisu uvijek potrebni na pamučnim posteljinama jer su one u osnovi mekane. Njih je potrebno redovitije prati, a izbjegavanje ovih proizvoda "pomoći će pamuku da dulje zadrži osjećaj kao da je nov", savjetuju iz Dunelma.

Gotovo uvijek, najbolja metoda sušenja popluna i posteljine, bez obzira na materijal, je vani na užetu za rublje. To je ujedno i najbolji način da se izbjegne veliko gužvanje i omogućuje da sve ostane mekano i bez nabora.

"Sporiji proces sušenja uz pomoć vjetra i sunca spriječit će potpuno isušivanje pamuka", istaknuli su stručnjaci.

Isto vrijedi i za sintetičke tkanine, iako možete koristiti svoje omiljene proizvode, poželjno je naknadno sušenje na zraku. Dok je još vlažno, obavezno ravnomjerno "rasporedite" punjenje i protresite ga kako ne bi izgubilo svoj oblik.

Kako oprati poplun od prirodnih materijala?

Ako sušenje vani ili na zraku nije moguće i žurite se, sušenje u sušilici može se obaviti na sintetičkim tkaninama, iako bi se mnogi mogli mučiti s time da toliki volumen uguraju u svoj uređaj. Ako na etiketi za njegu piše da je sigurno, možete ga sušiti do 45 minuta.

Popluni od prirodnih vlakana obično se ne mogu prati u perilici rublja, pa bi mogli zahtijevati specijalizirano čišćenje, to se obično odnosi na one punjene perjem ili paperjem.

Ipak, ako ustanovite da je vaš poplun periv, svakako koristite nježan ciklus pranja i deterdžent koji je označen kao onaj bez enzima. Nakon toga, iako se izvana može činiti suhim, vjerojatno je unutrašnjost još uvijek vlažna, pa se prije vraćanja na krevet morate uvjeriti da je potpuno osušen na zraku.

Ako ne ostavite dovoljno vremena da se to dogodi, mogli biste otkriti da vaš poplun zadržava vlagu, što zauzvrat uzrokuje vlažno i trulo punjenje. Što se tiče jastuka, trebate ih prilikom pranja staviti u jastučnicu, što pomaže u izbjegavanju bilo kakvog zapinjanja ili oštećenja tkanine, piše Express.

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnik o metabolizmu, njegovim bolestima i poremećajima: 'Radi se o nizu kemijskih reakcija s jednim ciljem'