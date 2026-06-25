[KVIZ] Dokaži da ti je znanje o najpoznatijim atletičarima i atletičarkama na zavidnoj razini

BORBA ZA NOKAUT FAZU /
Evo na kojem je mjestu trenutno Hrvatska među trećeplasiranim reprezentacijama
Službeni je svjetski rekorder i prva osoba koja je pretrčala maraton za manje od dva sata, pomičući granice ljudske izdržljivosti. Tko je on?
Sport je ključni dio kulture i naših života. Bilo da se radi o nezaustavljivom sprinteru ili elegantnoj gimnastičarki, njihovi uspjesi i priče inspiriraju nas svakodnevno. Od olimpijskih pobjeda do svjetskih rekorda, sportaši su svuda oko nas. Testirajte svoje znanje i prisjetite se nekih od najvećih imena koja su svojim talentom, trudom i postignućima zauvijek promijenila svijet sporta.