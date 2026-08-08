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Hrvatska pobijedila Srbiju i izborila finale Svjetskog prvenstva

Hrvatska pobijedila Srbiju i izborila finale Svjetskog prvenstva
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Foto: HVS. HR

U finalu će hrvatska igrati protiv pobjednika drugog polufinala u kojemu se susreću Španjolska i SAD

8.8.2026.
21:32
M.G.
HVS. HR
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Hrvatska U16 vaterpolo reprezentacija plasirala se u finale Svjetskog prvenstva koje se održava u Zagrebu nakon što je rezultatom 12:11 (4:5, 2:2, 3:1, 3:3) pobijedila Srbiju u polufinalu.

Utakmica je bila vrlo napeta. Srbija je u prvoj četvrtini imala vodstvo od velikih 5:2 i tijekom utakmice bila često u prednosti od dva gola, no Hrvatska se svaki put uspijevala vratiti. Na odmor su Srbi otišli s prednošću 7:6.

Izabranici Brune Sabionija poveli su prvi put na kraju treće četvrtine (9:8), a u četvrtoj četvrtini Srbija se vratila i dva puta vodila (10:9 i 11:10), a utakmica je odlučena u  zadnje dvije minute.

 Prvo je malo više od dvije minute prije kraja Ante Domazet pogodio za izjednačenje 11:11, a minutu prije završetka utakmice je  Vito Lokas pogodio u bliži kut srpskog vratara za 12:11 i tim je rezultatom završen susret.

"Rekao sam upravo i srpskom treneru da su, ruku na srce, oni bili bolji veći do utakmice. Mi se već mjesec dana mučimo s bolestima, silnim problemima, ali valjda na se sada sve i vraća. U biti, vjerovali ili ne, ali evo ovaj dan polufinala je prvi u posljednjih 30 u kojem smo svi do jednog na okupu, zdravi, da nitko nije bolestan. Dobili smo ovu utakmicu sa srcem. Nismo imali igru kakvu smo htjeli, dosta su nas lako ‘probijali’, ali smo se na kraju ‘stisnuli’ i kad je trebalo pokazati ono nešto više, to smo i napravili. Konsolidirali smo se, a to stvarno mogu velike momčadi samo", rekao je hrvatski izbornik Sabioni.

U finalu će Hrvatska igrati protiv pobjednika drugog polufinala u kojemu se susreću Španjolska i SAD.

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