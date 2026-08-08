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TURNIR MLADEN RAMLJAK /

Ipak ništa od finala Dinama i Hajduka: Plavi idu na Ajax, Bili u borbu za broncu

Ipak ništa od finala Dinama i Hajduka: Plavi idu na Ajax, Bili u borbu za broncu
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Foto: GNKDINAMO

Veliko finale između Dinama i Ajaxa igrat će se u nedjelju 9. kolovoza u 18:30.

8.8.2026.
21:32
Sportski.net
GNKDINAMO
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Kao i svakog ljeta, tako se i ovog na pomoćnim terenima stadiona Maksimir održava Memorijalni turnir Mladen Ramljak.

Velika imena

Turnir je to u organizaciji Dinama kojemu uvijek pristupaju ponajbolje svjetske nogometne akademije, pa su tako i ove godine došle akademije Benfice, Ajaxa i, nakon 13 godina odsustva, Hajduka. Osim njih i Dinama, turniru su prisustvovali i baskijski velikan Athletic Bilbao, talijanski Juventus i Bologna, te belgijski Club Brugge.

No, glavna snaga ovog turnira nije popis klubova, već igrača. Budući da su na Ramljaku tijekom godina nastupile 83 različite momčadi iz 35 zemalja s pet kontinenata, ne čudi da je bilo brojnih velikih imena na Ramljaku. Tako su svoj nastup upisali Givairo Read, Martin Baturina, Arda Güler i brojni drugi, a posebno je bitno istaknuti da su svi navedeni ponijeli nagradu za igrača turnira.

Obrana titule i napeti trileri

Ako govorimo o ovogodišnjem izdanju, onda su dvije momčadi o kojima najviše treba govoriti svakako Dinamo i Ajax - dva finalista.

Dinamo je u turnir ušao kao favorit. Iako Modri dugo nisu "produkcijska traka" kakva su nekad bili, oni su dvostruki branitelji naslova i domaćini turnira. Nakon što su momčad do trofeja vodili Ivica Banović i Jerko Leko, juniorsku generaciju ove je sezone preuzeo Milan Badelj, bivši kapetan i proslavljeni reprezentativac od kojeg se mnogo očekuje.

Ipak ništa od finala Dinama i Hajduka: Plavi idu na Ajax, Bili u borbu za broncu
Foto: GNKDINAMO

No, unatoč statusu favorita, Modri nisu dobro ušli u obranu titule. U prvom kolu je, unatoč boljoj igri Modrih, slavio Juventus rezultatom 3-2. Gosti iz Italije su nakon samo 28 minuta igre vodili s nevjerojatnih 3-0, da bi Modri skoro preokrenuli do kraja susreta. Pred kraj prvog poluvremena najprije je pogodio Roko Ban u 36., da bi samo dvije minute kasnije stoper Karlo Zirdum nakon kornera zabio za 2-3 i vratio potpunu neizvjesnost u susret. U tim trenucima igrači Juventusa bili su vidno nervozni, a Dinamo je bio na korak do senzacionalnog poravnanja kada je Jona Benkotić opalio s gotovo polovice igrališta, no u drugom poluvremenu igralo se čvršće i odgovornije te Dinamo nije uspio doći do izjednačenja.

Uslijedio je dvoboj protiv Club Bruggea kojeg su Plavi pobijedili s velikih 5-1. Badeljevi izabranici su od početka nametnuli ritam, a Benkotić je Plave doveo u vodstvo već u drugoj minuti. Samo osam minuta kasnije Plavi su i povisili vodstvo nakon sjajne akcije u kojoj su sudjelovala trojica igrača. Do drugog pogotka Modri su došli tako što je Fran Kramarić pronašao Luku Radića, koji je nakon kombinacije s bugarskim veznjakom Kaloyanom Bozhkovom vješto prihvatio loptu i s 18 metara naciljao mrežu. Treći pogodak bio je djelo Roka Bana, kao i četvrti. Do kraja utakmice Soria je smanjio na 4-1, da bi peti pogodak za Modre i drugi svoj zabio Luka Radić u 61. minuti.

Ipak ništa od finala Dinama i Hajduka: Plavi idu na Ajax, Bili u borbu za broncu
Foto: GNKDINAMO

Kao i u prethodne dvije utakmice, i treća Dinamova utakmica bila je pravi triler. U izravnoj utakmici za prvo mjesto u skupini A sastali su se Benfica i Dinamo. Benfica je u susret ušla nakon remija 1-1 na otvaranju protiv Club Bruggea, kao i 5-0 pobjede nad Juventusom u drugom kolu.

Da će biti teško vidjelo se već na početku utakmice kada je Benfica povela u 21. minuti. No, Dinamo se nije predavao te se vratio samo pet minuta kasnije kada je pogodio Jona Benkotić. Portugalci se nisu uspjeli ni sabrati, a Dinamovi su juniori već kopirali seniore i minutu kasnije zabili i drugi. Strijelac je bio, tko drugi, nego Roko Ban. Nakon takva dva ekspresna pogotka Benficini juniori nisu mogli doći k sebi, a nastavak utakmice donio je još dva pogotka Modrih. Najprije je u 74. minuti drugi pogodak na utakmici zabio Benkotić, da bi u 79. minuti zabio Niko Željković i odveo Dinamo u finale protiv Ajaxa.

Napeto u skupini B

U skupini B debitanti na turniru, nogometaši Ajaxa, opravdali su ulogu favorita skupine i na otvaranju s 2-0 pobijedili Athletic Bilbao. Uslijedila je utakmica protiv Hajduka koja je završila rezultatom 2-2 i podjelom bodova, prije nego što su Nizozemci u posljednjem kolu slavili protiv Bologne s velikih 7-2 i izborili finale.

Povratnik Hajduk također je imao veoma dobar turnir. U prvom je kolu momčad Harija Vuaksa porazila Bolognu 2-0 pogocima Matea Juričića i Lovre Maglice. Uslijedio je spomenuti remi 2-2 s nizozemskim velikanom, u kojemu su strijelci bili Toni Ruso i Ante Bralić, pa i novi remi, ovog puta 1-1 s Athletic Bilbaom. Hajduk je u toj utakmici, kao i u prethodne dvije, bio veoma dobar, poveo je već u 13. minuti pogotkom Nike Sablića, no Athletic se vratio u nastavku utakmice i izbacio Hajduk iz finala.

Splićani će tako turnir završiti bez prilike da se "potuku" s Dinamom, ali i s utakmicom za broncu gdje će ih čekati Benfica.

Veliko finale

Utakmica Dinama i Ajaxa igrat će se 9. kolovoza u 18:30, dok će Hajduk za treće mjesto igrati protiv Benfice istog dana u ranijem terminu. Za peto mjesto na turniru borit će se Bologna i Club Brugge.

Nakon finala biti će proglašen igrač turnira, a ako gledamo prošlost to će biti netko tko koga bi lako moguće mogli za nekoliko godina gledati pod najsvjetlijim reflektorima.

Memorijalni Turnir Mladen RamljakJuniori DinamaJuniori Hajduka
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