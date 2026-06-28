Šef Mercedesa nam otkriva: 'Georgeovo iskustvo bilo je presudno, danas će odlučivati strategija'

Sve je spremno za utrku Velike nagrade Austrije, no kvalifikacije su završile uz dozu kontroverze nakon rasprava o žutim zastavama u završnom sektoru staze. George Russell na kraju je osvojio pole position, a upravo je ta situacija bila jedna od glavnih tema razgovora RTL-ova reportera Antonija Vuksanovića sa šefom Mercedesa Totom Wolffom.

Wolff nije skrivao zadovoljstvo Russellovom vožnjom, istaknuvši kako je iskustvo britanskog vozača u ključnom trenutku napravilo razliku.

„Iskreno, u jednom trenutku mislio sam da je sve gotovo zbog situacije sa žutom zastavom u posljednjem sektoru.. Kimi Antonelli podigao je nogu s gasa jer je smatrao da je riječ o dvostrukoj žutoj zastavi, iako se radilo samo o jednoj. George je, zahvaljujući svom iskustvu, usporio tek na oko 88 metara, izgubio svega desetinku i pol, a upravo mu je to bilo dovoljno za pole position“, rekao je Wolff.

Iako Mercedes u utrku ulazi s najboljom startnom pozicijom, šef momčadi očekuje iznimno zahtjevnu nedjelju.

„Utrka je uvijek mnogo kompliciranija od kvalifikacija. Sutra će ključnu ulogu imati strategija i trošenje guma. Puno je toga još otvoreno i sve je moguće“, poručio je.

Visoke temperature koje se očekuju tijekom utrke mogle bi biti dodatni izazov za momčadi, no Wolff smatra da Mercedes više nema problema koje je imao u prošlosti.

„Mislim da smo u posljednje vrijeme bili vrlo konkurentni i u toplijim uvjetima. Ferrari također izgleda vrlo dobro, tako da nas očekuje prava utrka.“

Na kraju se osvrnuo i na mladog Kimija Antonellija, koji će sa starta pokušati napasti Ferrarijeve vozače.

„Apsolutno. Vjerujem da je spreman boriti se s Ferrarijem“, zaključio je Wolff.

Nakon uzbudljivih kvalifikacija i rasprava koje su obilježile završnicu borbe za pole position, sve je spremno za novu utrku u Spielbergu, gdje se očekuje velika bitka između Mercedesa, Ferrarija, McLarena i Red Bulla.