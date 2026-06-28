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Navijači mogu odahnuti: Vatreni igraju u idealno vrijeme

Navijači mogu odahnuti: Vatreni igraju u idealno vrijeme
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Foto: ABDULHAMID HOSBAS/AFP/Profimedia

Ako Hrvatska prođe Portugal, u osmini finala čeka ih bolji iz ogleda Španjolske i Austrije

28.6.2026.
13:27
Sportski.net
ABDULHAMID HOSBAS/AFP/Profimedia
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Hrvatska nogometna reprezentacija prošla je skupinu na Svjetskom prvenstvu nakon pobjede nad Ganom i osvojila drugo mjesto u skupini L.

U osmini finala Vatrene čeka Portugal, drugoplasirani iz skupine K. Utakmica se igra u Torontu u noći s četvrtka na petak u 1:00 po našem vremenu, što baš i nije idealan termin za europske navijače.

Ako Hrvatska prođe Portugal, u osmini finala čeka ih bolji iz ogleda Španjolske i Austrije, pri čemu su Španjolci veliki favoriti.

Potencijalni dvoboj Hrvatske i Španjolske igrao bi se 6. srpnja u 21:00 po našem vremenu u Arlingtonu, što bi bio znatno povoljniji termin za gledatelje u Europi i sigurno bi izazvao veliki interes.

Svjetsko Prvenstvo 2026.PortugalHrvatska Nogometna Reprezentacija
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